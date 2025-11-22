SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TriumphCFD
Tan Thiam Kiat Kelvin

TriumphCFD

Tan Thiam Kiat Kelvin
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 937%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
441
Kârla kapanan işlemler:
328 (74.37%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (25.62%)
En iyi işlem:
208.60 USD
En kötü işlem:
-168.98 USD
Brüt kâr:
8 576.42 USD (75 900 pips)
Brüt zarar:
-2 898.66 USD (24 769 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (260.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
622.65 USD (16)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
21.98
Alış işlemleri:
409 (92.74%)
Satış işlemleri:
32 (7.26%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
12.87 USD
Ortalama kâr:
26.15 USD
Ortalama zarar:
-25.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-108.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-258.30 USD (2)
Aylık büyüme:
35.10%
Yıllık tahmin:
425.84%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
258.30 USD (6.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.61% (56.16 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 441
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +208.60 USD
En kötü işlem: -169 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +260.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8285
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
8 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.22 08:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
