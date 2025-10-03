SinyallerBölümler
Laurent Xavier Richer

Golden Nuggets

Laurent Xavier Richer
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 204%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
391
Kârla kapanan işlemler:
315 (80.56%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (19.44%)
En iyi işlem:
70.84 USD
En kötü işlem:
-68.68 USD
Brüt kâr:
2 803.15 USD (53 619 pips)
Brüt zarar:
-917.07 USD (15 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (96.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
260.63 USD (11)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.92%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
16.55
Alış işlemleri:
362 (92.58%)
Satış işlemleri:
29 (7.42%)
Kâr faktörü:
3.06
Beklenen getiri:
4.82 USD
Ortalama kâr:
8.90 USD
Ortalama zarar:
-12.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-28.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-112.93 USD (2)
Aylık büyüme:
70.07%
Yıllık tahmin:
850.13%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.68 USD
Maksimum:
113.95 USD (4.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.87% (58.68 USD)
Varlığa göre:
2.64% (57.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 319
GBPUSD+ 67
GLD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.2K
GBPUSD+ 747
GLD -59
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 31K
GBPUSD+ 6.9K
GLD 46
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.84 USD
En kötü işlem: -69 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +96.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.03 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
