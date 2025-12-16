- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|59
|USOILm
|39
|BTCUSDm
|37
|USDJPYm
|16
|XAGUSDm
|5
|EURUSDm
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|5.2K
|USOILm
|-780
|BTCUSDm
|11K
|USDJPYm
|-1.4K
|XAGUSDm
|3K
|EURUSDm
|543
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|140K
|USOILm
|-2.7K
|BTCUSDm
|5.1M
|USDJPYm
|-2.7K
|XAGUSDm
|2.7K
|EURUSDm
|1.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Ellita is an AI powered engine using Elliott wave as its main strategy.
We have been having great results over the last few months running the engine.
Our strategy is very simple. We trade when there is an Elliott set-up and reward:risk ratio greater than 3.
We never put your account at more than 2% risk so you can never concern about trading.
We hope you have a comfortable lifestyle.
Thank you for joining us.