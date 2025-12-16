SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ellita Master
Do Hoang Minh

Ellita Master

Do Hoang Minh
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real8
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
161
Kârla kapanan işlemler:
78 (48.44%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (51.55%)
En iyi işlem:
5 846.80 USD
En kötü işlem:
-1 004.42 USD
Brüt kâr:
39 577.37 USD (7 134 728 pips)
Brüt zarar:
-21 768.32 USD (1 862 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 444.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 590.88 USD (4)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.95
Alış işlemleri:
63 (39.13%)
Satış işlemleri:
98 (60.87%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
110.62 USD
Ortalama kâr:
507.40 USD
Ortalama zarar:
-262.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 278.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 999.66 USD (5)
Aylık büyüme:
53.92%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
775.86 USD
Maksimum:
4 507.07 USD (16.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 59
USOILm 39
BTCUSDm 37
USDJPYm 16
XAGUSDm 5
EURUSDm 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 5.2K
USOILm -780
BTCUSDm 11K
USDJPYm -1.4K
XAGUSDm 3K
EURUSDm 543
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 140K
USOILm -2.7K
BTCUSDm 5.1M
USDJPYm -2.7K
XAGUSDm 2.7K
EURUSDm 1.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 846.80 USD
En kötü işlem: -1 004 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 444.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 278.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ellita is an AI powered engine using Elliott wave as its main strategy.

We have been having great results over the last few months running the engine.

Our strategy is very simple. We trade when there is an Elliott set-up and reward:risk ratio greater than 3.

We never put your account at more than 2% risk so you can never concern about trading.

We hope you have a comfortable lifestyle.

Thank you for joining us.

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol