SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Abo Hmeid 01
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Abo Hmeid 01

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 46%
Tickmill-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
795
Kârla kapanan işlemler:
599 (75.34%)
Zararla kapanan işlemler:
196 (24.65%)
En iyi işlem:
66.38 USD
En kötü işlem:
-61.85 USD
Brüt kâr:
1 534.09 USD (131 659 pips)
Brüt zarar:
-1 120.62 USD (22 116 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (148.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.50 USD (90)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
78.32%
Maks. mevduat yükü:
106.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
502
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
586 (73.71%)
Satış işlemleri:
209 (26.29%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
2.56 USD
Ortalama zarar:
-5.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-2.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-195.84 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.46 USD
Maksimum:
224.41 USD (14.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.64% (225.44 USD)
Varlığa göre:
33.08% (296.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 496
AUDCAD 57
EURNZD 24
GBPAUD 24
EURUSD 23
GBPNZD 18
XAUUSD 18
CHFJPY 16
GBPCAD 15
EURAUD 13
BTCUSD 11
EURCAD 10
GBPJPY 10
EURJPY 7
GBPUSD 7
AUDUSD 6
NZDJPY 5
USDCAD 4
AUDJPY 4
EURGBP 3
EURSGD 3
USDCHF 3
AUDNZD 3
AUDCHF 3
EURCHF 3
NZDCAD 3
CADJPY 2
NZDUSD 2
GBPCHF 1
CADCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -127
AUDCAD 193
EURNZD 41
GBPAUD 54
EURUSD -146
GBPNZD 41
XAUUSD 39
CHFJPY 56
GBPCAD 37
EURAUD 39
BTCUSD 16
EURCAD 10
GBPJPY 36
EURJPY 23
GBPUSD 33
AUDUSD 17
NZDJPY -1
USDCAD 5
AUDJPY 9
EURGBP 6
EURSGD 2
USDCHF 8
AUDNZD 0
AUDCHF 4
EURCHF 3
NZDCAD -1
CADJPY 7
NZDUSD 9
GBPCHF -1
CADCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 6.8K
AUDCAD 5.4K
EURNZD 270
GBPAUD 1.1K
EURUSD -1.1K
GBPNZD 602
XAUUSD 1.4K
CHFJPY 1.6K
GBPCAD 622
EURAUD 1.2K
BTCUSD 88K
EURCAD -325
GBPJPY 1.2K
EURJPY 807
GBPUSD 864
AUDUSD 320
NZDJPY -157
USDCAD 144
AUDJPY 319
EURGBP 137
EURSGD 54
USDCHF 151
AUDNZD 8
AUDCHF 86
EURCHF -63
NZDCAD 0
CADJPY 226
NZDUSD 190
GBPCHF -9
CADCHF 25
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.38 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 90
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +148.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.07 × 28
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
VTMarkets-Live
0.54 × 359
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 187
Hankotrade-Live
1.20 × 5
itexsys-Platform
1.25 × 16
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
89 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 08:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 13:27
Share of trading days is too low
2025.07.23 13:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 04:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 04:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 04:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 04:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 04:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Abo Hmeid 01
Ayda 30 USD
46%
0
0
USD
874
USD
10
99%
795
75%
78%
1.36
0.52
USD
33%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.