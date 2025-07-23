- Büyüme
İşlemler:
795
Kârla kapanan işlemler:
599 (75.34%)
Zararla kapanan işlemler:
196 (24.65%)
En iyi işlem:
66.38 USD
En kötü işlem:
-61.85 USD
Brüt kâr:
1 534.09 USD (131 659 pips)
Brüt zarar:
-1 120.62 USD (22 116 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (148.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.50 USD (90)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
78.32%
Maks. mevduat yükü:
106.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
502
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.84
Alış işlemleri:
586 (73.71%)
Satış işlemleri:
209 (26.29%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
2.56 USD
Ortalama zarar:
-5.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-2.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-195.84 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.46 USD
Maksimum:
224.41 USD (14.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.64% (225.44 USD)
Varlığa göre:
33.08% (296.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|496
|AUDCAD
|57
|EURNZD
|24
|GBPAUD
|24
|EURUSD
|23
|GBPNZD
|18
|XAUUSD
|18
|CHFJPY
|16
|GBPCAD
|15
|EURAUD
|13
|BTCUSD
|11
|EURCAD
|10
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|7
|GBPUSD
|7
|AUDUSD
|6
|NZDJPY
|5
|USDCAD
|4
|AUDJPY
|4
|EURGBP
|3
|EURSGD
|3
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|3
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|3
|CADJPY
|2
|NZDUSD
|2
|GBPCHF
|1
|CADCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-127
|AUDCAD
|193
|EURNZD
|41
|GBPAUD
|54
|EURUSD
|-146
|GBPNZD
|41
|XAUUSD
|39
|CHFJPY
|56
|GBPCAD
|37
|EURAUD
|39
|BTCUSD
|16
|EURCAD
|10
|GBPJPY
|36
|EURJPY
|23
|GBPUSD
|33
|AUDUSD
|17
|NZDJPY
|-1
|USDCAD
|5
|AUDJPY
|9
|EURGBP
|6
|EURSGD
|2
|USDCHF
|8
|AUDNZD
|0
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|-1
|CADJPY
|7
|NZDUSD
|9
|GBPCHF
|-1
|CADCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|6.8K
|AUDCAD
|5.4K
|EURNZD
|270
|GBPAUD
|1.1K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPNZD
|602
|XAUUSD
|1.4K
|CHFJPY
|1.6K
|GBPCAD
|622
|EURAUD
|1.2K
|BTCUSD
|88K
|EURCAD
|-325
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|807
|GBPUSD
|864
|AUDUSD
|320
|NZDJPY
|-157
|USDCAD
|144
|AUDJPY
|319
|EURGBP
|137
|EURSGD
|54
|USDCHF
|151
|AUDNZD
|8
|AUDCHF
|86
|EURCHF
|-63
|NZDCAD
|0
|CADJPY
|226
|NZDUSD
|190
|GBPCHF
|-9
|CADCHF
|25
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
En iyi işlem: +66.38 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 90
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +148.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
|
TickmillEU-Live
|0.07 × 28
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Darwinex-Live
|0.50 × 165
|
VTMarkets-Live
|0.54 × 359
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
|
OxSecurities-Live
|0.79 × 14
|
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 187
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
itexsys-Platform
|1.25 × 16
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
StriforSVG-Live
|1.32 × 60
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
46%
0
0
USD
USD
874
USD
USD
10
99%
795
75%
78%
1.36
0.52
USD
USD
33%
1:500