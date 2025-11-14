SinyallerBölümler
Marios Skyrianidis

THPX AI 1I

Marios Skyrianidis
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 154%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 035
Kârla kapanan işlemler:
546 (52.75%)
Zararla kapanan işlemler:
489 (47.25%)
En iyi işlem:
1 431.44 USD
En kötü işlem:
-2 308.26 USD
Brüt kâr:
134 368.27 USD (18 307 136 pips)
Brüt zarar:
-115 893.38 USD (11 658 060 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (4 871.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 871.96 USD (19)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
53.40%
Maks. mevduat yükü:
3.28%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.20
Alış işlemleri:
532 (51.40%)
Satış işlemleri:
503 (48.60%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
17.85 USD
Ortalama kâr:
246.10 USD
Ortalama zarar:
-237.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-2 756.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 197.09 USD (11)
Aylık büyüme:
36.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 677.46 USD
Maksimum:
8 390.81 USD (37.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.22% (8 390.81 USD)
Varlığa göre:
0.36% (111.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCJPY 424
XAUBTC 392
USDJPY 219
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCJPY 21K
XAUBTC -1.7K
USDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCJPY 6.7M
XAUBTC -1.6K
USDJPY 176
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 431.44 USD
En kötü işlem: -2 308 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +4 871.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 756.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NCESC-Live
0.60 × 446
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
THPX AI 1I
Ayda 30 USD
154%
0
0
USD
30K
USD
12
0%
1 035
52%
53%
1.15
17.85
USD
37%
1:100
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.