SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The Stoic
Valerii Vikulov

The Stoic

Valerii Vikulov
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
0%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
20 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (50.00%)
En iyi işlem:
164.67 USD
En kötü işlem:
-24.72 USD
Brüt kâr:
672.44 USD (5 063 pips)
Brüt zarar:
-314.55 USD (2 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (5.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
237.62 USD (3)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
32 (80.00%)
Satış işlemleri:
8 (20.00%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
8.95 USD
Ortalama kâr:
33.62 USD
Ortalama zarar:
-15.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-82.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.89 USD (6)
Aylık büyüme:
45.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.20 USD
Maksimum:
89.61 USD (10.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 27
NZDUSD 7
GBPUSD 4
USDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 382
NZDUSD -2
GBPUSD -21
USDCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3K
NZDUSD -163
GBPUSD -169
USDCHF 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +164.67 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +5.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.08 × 279
ThreeTrader-Live
0.48 × 48
Всем привет.

Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.

İnceleme yok
