- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
20 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (50.00%)
En iyi işlem:
164.67 USD
En kötü işlem:
-24.72 USD
Brüt kâr:
672.44 USD (5 063 pips)
Brüt zarar:
-314.55 USD (2 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (5.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
237.62 USD (3)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
32 (80.00%)
Satış işlemleri:
8 (20.00%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
8.95 USD
Ortalama kâr:
33.62 USD
Ortalama zarar:
-15.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-82.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-82.89 USD (6)
Aylık büyüme:
45.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.20 USD
Maksimum:
89.61 USD (10.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|27
|NZDUSD
|7
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|382
|NZDUSD
|-2
|GBPUSD
|-21
|USDCHF
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3K
|NZDUSD
|-163
|GBPUSD
|-169
|USDCHF
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +164.67 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +5.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Всем привет.
Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.
İnceleme yok