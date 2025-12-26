SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOD TRADER
Ritik Tamar

GOD TRADER

Ritik Tamar
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 34%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
174
Kârla kapanan işlemler:
90 (51.72%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (48.28%)
En iyi işlem:
14.06 USD
En kötü işlem:
-11.93 USD
Brüt kâr:
492.62 USD (492 599 pips)
Brüt zarar:
-348.83 USD (348 412 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (76.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.59 USD (10)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
2.78
Alış işlemleri:
93 (53.45%)
Satış işlemleri:
81 (46.55%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
5.47 USD
Ortalama zarar:
-4.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-27.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.23 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.41%
Yıllık tahmin:
-17.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
51.70 USD (33.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.34% (51.70 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 172
AUDJPYm 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 144
AUDJPYm 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 144K
AUDJPYm -65
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Title: GOLD SNIPER: 1 Trade Daily

Turn Small Capital into Big Profits.

I am a full-time professional trader specializing ONLY in GOLD (XAUUSD). I use my own unique strategy to capture high-probability moves.

My Strict Trading Rules:

  • One Trade Per Day: I take only 1 high-quality trade daily. Win or Loss, I close my charts. No Overtrading.

  • Discipline: I do not gamble. I wait for the perfect setup.

My Performance:

  • I successfully grew this account from a tiny $10 to $175+.

  • My focus is on Aggressive Growth with strict discipline.

Trading Conditions:

  • Leverage: I use 1:500. (Your broker must allow high leverage).

  • Symbol: Only XAUUSD (Gold).

Subscription Advice:

  • Start with any capital you are comfortable with.

Join now for disciplined, high-growth trading!

İnceleme yok
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.26 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
