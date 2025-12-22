SinyallerBölümler
Po Yuan Chen

TC Investment Multi Strategies

Po Yuan Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 120%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
931
Kârla kapanan işlemler:
629 (67.56%)
Zararla kapanan işlemler:
302 (32.44%)
En iyi işlem:
52.48 USD
En kötü işlem:
-110.02 USD
Brüt kâr:
2 981.65 USD (241 753 pips)
Brüt zarar:
-1 788.12 USD (83 123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (82.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
150.84 USD (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.89%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
8.96
Alış işlemleri:
648 (69.60%)
Satış işlemleri:
283 (30.40%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
4.74 USD
Ortalama zarar:
-5.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-25.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.02 USD (1)
Aylık büyüme:
11.02%
Yıllık tahmin:
133.67%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.20 USD
Maksimum:
133.24 USD (21.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.26% (22.27 USD)
Varlığa göre:
0.28% (5.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 359
AUDCAD.r 313
GBPUSD.r 135
NZDCAD.r 72
GBPNZD.r 10
EURAUD.r 8
GBPAUD.r 7
GBPCAD.r 6
EURCAD.r 3
AUDJPY.r 3
BTCUSD 2
AUDUSD.r 2
USDCAD.r 2
EURJPY.r 2
GER40 1
EURGBP.r 1
GBPCHF.r 1
CADJPY.r 1
EURUSD.r 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 734
AUDCAD.r 143
GBPUSD.r 66
NZDCAD.r 82
GBPNZD.r -59
EURAUD.r 6
GBPAUD.r 66
GBPCAD.r 66
EURCAD.r 17
AUDJPY.r 45
BTCUSD 0
AUDUSD.r 6
USDCAD.r -1
EURJPY.r 35
GER40 0
EURGBP.r -2
GBPCHF.r 4
CADJPY.r 1
EURUSD.r -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 42K
AUDCAD.r 11K
GBPUSD.r 2.5K
NZDCAD.r 4.5K
GBPNZD.r 140
EURAUD.r -92
GBPAUD.r 4.4K
GBPCAD.r 2.4K
EURCAD.r 908
AUDJPY.r 2.4K
BTCUSD -4.2K
AUDUSD.r 328
USDCAD.r 15
EURJPY.r 983
GER40 390
EURGBP.r 25
GBPCHF.r 161
CADJPY.r 73
EURUSD.r -126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.48 USD
En kötü işlem: -110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +82.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
