Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 6 FXOpen-MT5 0.00 × 2 Coinexx-Live 0.00 × 6 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 0.00 × 1 Exness-MT5Real15 0.27 × 37 Exness-MT5Real6 0.61 × 23 Exness-MT5Real8 0.94 × 17 Pepperstone-MT5-Live01 1.32 × 167 Exness-MT5Real 1.88 × 17 Exness-MT5Real31 2.32 × 74 ICMarketsSC-MT5-2 5.75 × 4