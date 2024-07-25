- Büyüme
İşlemler:
384
Kârla kapanan işlemler:
188 (48.95%)
Zararla kapanan işlemler:
196 (51.04%)
En iyi işlem:
373.26 USD
En kötü işlem:
-111.91 USD
Brüt kâr:
7 499.02 USD (112 599 pips)
Brüt zarar:
-5 023.98 USD (87 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (173.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
839.75 USD (3)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
41.84%
Maks. mevduat yükü:
16.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
4.46
Alış işlemleri:
189 (49.22%)
Satış işlemleri:
195 (50.78%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
6.45 USD
Ortalama kâr:
39.89 USD
Ortalama zarar:
-25.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-107.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-334.70 USD (4)
Aylık büyüme:
10.58%
Yıllık tahmin:
127.60%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.20 USD
Maksimum:
555.56 USD (24.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.54% (148.64 USD)
Varlığa göre:
2.01% (80.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +373.26 USD
En kötü işlem: -112 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +173.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 6
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.27 × 37
|
Exness-MT5Real6
|0.61 × 23
|
Exness-MT5Real8
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.32 × 167
|
Exness-MT5Real
|1.88 × 17
|
Exness-MT5Real31
|2.32 × 74
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.75 × 4
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
237%
3
7.4K
USD
USD
4.8K
USD
USD
63
98%
384
48%
42%
1.49
6.45
USD
USD
17%
1:100