İşlemler:
101
Kârla kapanan işlemler:
75 (74.25%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (25.74%)
En iyi işlem:
74.11 USD
En kötü işlem:
-120.74 USD
Brüt kâr:
1 218.11 USD (85 687 pips)
Brüt zarar:
-800.76 USD (51 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (154.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.90 USD (8)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
3.44
Alış işlemleri:
68 (67.33%)
Satış işlemleri:
33 (32.67%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
4.13 USD
Ortalama kâr:
16.24 USD
Ortalama zarar:
-30.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-80.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.74 USD (1)
Aylık büyüme:
26.00%
Yıllık tahmin:
315.50%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
121.27 USD (17.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.04% (80.37 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|417
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +74.11 USD
En kötü işlem: -121 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +154.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
