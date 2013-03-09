СигналыРазделы
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 324% прирост с 2024 Надежность  98% Алготрейдинг 15 Копировать за 30 USD в месяц
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% прирост с 2024 Надежность  87% Алготрейдинг 8 Копировать за 30 USD в месяц
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
2.83 (2)
Gold Reaper New V2 2 139% прирост с 2024 Надежность  99% Алготрейдинг 15 Копировать за 30 USD в месяц
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
5 (1)
GoldenBug ICM 86% прирост с 2024 Надежность  99% Алготрейдинг 14 Копировать за 30 USD в месяц
Ai Jing Gao Ai Jing Gao
THPX5 580% прирост с 2025 Надежность  28% Алготрейдинг 0 Копировать за 50 USD в месяц
Guan Xi Liang Guan Xi Liang
X657 Stay true to the mission 1 207% прирост с 2023 Надежность  95% Алготрейдинг 0 Копировать за 299 USD в месяц
Maicon Lazier Reichel Maicon Lazier Reichel
Gold Long k4 2 795% прирост с 2024 Надежность  95% Алготрейдинг 3 Копировать за 30 USD в месяц
Oleksandr Khrypunenko Oleksandr Khrypunenko
HiGold 399% прирост с 2025 Надежность  99% Алготрейдинг 1 Копировать за 30 USD в месяц
Nguyen Ngoc Phuoc Nguyen Ngoc Phuoc
GCEA XAU 1 321% прирост с 2025 Надежность  65% Алготрейдинг 1 Копировать за 50 USD в месяц
Thang Chu Thang Chu
Gold Trend X 245% прирост с 2024 Надежность  100% Алготрейдинг 2 Копировать за 50 USD в месяц
Fredy Kurniawan Fredy Kurniawan
Fredy Jaya Raya 257% прирост с 2025 Надежность  0% Алготрейдинг 0 Копировать за 30 USD в месяц
Nguyen Viet Dong Nguyen Viet Dong
King222 316% прирост с 2025 Надежность  93% Алготрейдинг 1 Копировать за 30 USD в месяц
Выбор подписчиков Смотреть все
Ihor Hut Ihor Hut
4.91 (15)
MagicGW audcad L 1 773% прирост с 2024 Надежность  90% Алготрейдинг 119 Копировать за 40 USD в месяц
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.78 (12)
NoPain MT5 1 647% прирост с 2021 Надежность  9% Алготрейдинг 79 Копировать за 30 USD в месяц
Laurent Xavier Richer Laurent Xavier Richer
4.29 (8)
Golden Nuggets 1 005% прирост с 2025 Надежность  94% Алготрейдинг 76 Копировать за 37 USD в месяц
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.92 (21)
Daily Gold Sniper 741% прирост с 2025 Надежность  96% Алготрейдинг 37 Копировать за 30 USD в месяц
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
3.9 (13)
MSC Gold Invest Pro 553% прирост с 2023 Надежность  65% Алготрейдинг 24 Копировать за 40 USD в месяц
Nguyen Quoc Viet Nguyen Quoc Viet
OnlyUJ 324% прирост с 2024 Надежность  98% Алготрейдинг 15 Копировать за 30 USD в месяц
Profalgo Limited Wim Schrynemakers
2.83 (2)
Gold Reaper New V2 2 139% прирост с 2024 Надежность  99% Алготрейдинг 15 Копировать за 30 USD в месяц
Jan Stancel Jan Stancel
2.64 (27)
JS SmartGrid Signal MG01 982% прирост с 2024 Надежность  96% Алготрейдинг 15 Копировать за 30 USD в месяц
Piotr Drozdek Piotr Drozdek
5 (1)
GoldenBug ICM 86% прирост с 2024 Надежность  99% Алготрейдинг 14 Копировать за 30 USD в месяц
Eloizio Coelho Alves Eloizio Coelho Alves
2.33 (1)
TULIP 887% прирост с 2025 Надежность  67% Алготрейдинг 12 Копировать за 30 USD в месяц
Mr Panlop Tansila Mr Panlop Tansila
3.5 (2)
BreakThrustPro V2 237% прирост с 2024 Надежность  87% Алготрейдинг 8 Копировать за 30 USD в месяц
Shengzu Zhong Shengzu Zhong
GoldWave signal 331% прирост с 2025 Надежность  100% Алготрейдинг 7 Копировать за 30 USD в месяц
Смотреть все сигналы >>
При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.

Смотри обучающее видео по сигналам на YouTube

Выберите подходящую торговую систему и оформите на неё подписку в пару кликов. Замониторенные счета сопровождаются подробной статистикой и торговой историей. Посмотрите обучающий видеоролик о том, как подписаться на Сигнал.

Продавайте торговые сигналы своей системы тысячам подписчиков по всему миру и оставайтесь её единственным разработчиком. С нами ваша прибыльная стратегия может принести вам доход даже при небольшом стартовом капитале.

Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader {0}.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.