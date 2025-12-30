- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
358
Kârla kapanan işlemler:
239 (66.75%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (33.24%)
En iyi işlem:
735.60 USD
En kötü işlem:
-300.60 USD
Brüt kâr:
10 096.28 USD (79 988 pips)
Brüt zarar:
-4 988.58 USD (46 740 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 051.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 051.50 USD (15)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
70 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.67
Alış işlemleri:
212 (59.22%)
Satış işlemleri:
146 (40.78%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
14.27 USD
Ortalama kâr:
42.24 USD
Ortalama zarar:
-41.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 391.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 391.20 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.30 USD
Maksimum:
1 392.63 USD (19.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.14% (1 392.30 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|358
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +735.60 USD
En kötü işlem: -301 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 051.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 391.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok