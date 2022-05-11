SinyallerBölümler
Valeriia Mishchenko

Crypto Trading Pepper

Valeriia Mishchenko
0 inceleme
Güvenilirlik
178 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 2 290%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 483
Kârla kapanan işlemler:
695 (46.86%)
Zararla kapanan işlemler:
788 (53.14%)
En iyi işlem:
4 980.80 USD
En kötü işlem:
-1 824.83 USD
Brüt kâr:
440 690.60 USD (74 213 050 pips)
Brüt zarar:
-340 855.84 USD (57 490 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (19 284.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 625.88 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
51.33%
Maks. mevduat yükü:
100.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
3.58
Alış işlemleri:
790 (53.27%)
Satış işlemleri:
693 (46.73%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
67.32 USD
Ortalama kâr:
634.09 USD
Ortalama zarar:
-432.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-6 744.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 043.21 USD (13)
Aylık büyüme:
8.57%
Yıllık tahmin:
104.01%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
425.30 USD
Maksimum:
27 850.03 USD (24.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.97% (12 496.27 USD)
Varlığa göre:
7.73% (1 888.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1233
ETHUSD 246
GBPUSD 1
XAUUSD 1
AUDNZD 1
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 61K
ETHUSD 39K
GBPUSD 0
XAUUSD 20
AUDNZD 1
NZDCAD 11
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 16M
ETHUSD 446K
GBPUSD 31
XAUUSD 130
AUDNZD 19
NZDCAD 59
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 980.80 USD
En kötü işlem: -1 825 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +19 284.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 744.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 88
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
Eightcap-Live
0.22 × 18
Darwinex-Live
0.33 × 9
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
ICMarkets-MT5
0.63 × 8
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
FPMarketsLLC-Live
0.91 × 95
ICMarketsSC-MT5
1.05 × 574
Tickmill-Live
1.11 × 9
FPMarkets-Live
1.26 × 27
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Alpari-MT5
1.60 × 75
VantageFX-Live
1.87 × 23
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
2.02 × 11477
ArumTrade-Server
2.18 × 11
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.27 × 3696
ICMarketsSC-MT5-2
3.45 × 3603
26 daha fazla...
