İşlemler:
1 483
Kârla kapanan işlemler:
695 (46.86%)
Zararla kapanan işlemler:
788 (53.14%)
En iyi işlem:
4 980.80 USD
En kötü işlem:
-1 824.83 USD
Brüt kâr:
440 690.60 USD (74 213 050 pips)
Brüt zarar:
-340 855.84 USD (57 490 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (19 284.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 625.88 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
51.33%
Maks. mevduat yükü:
100.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
3.58
Alış işlemleri:
790 (53.27%)
Satış işlemleri:
693 (46.73%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
67.32 USD
Ortalama kâr:
634.09 USD
Ortalama zarar:
-432.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-6 744.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 043.21 USD (13)
Aylık büyüme:
8.57%
Yıllık tahmin:
104.01%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
425.30 USD
Maksimum:
27 850.03 USD (24.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.97% (12 496.27 USD)
Varlığa göre:
7.73% (1 888.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1233
|ETHUSD
|246
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|61K
|ETHUSD
|39K
|GBPUSD
|0
|XAUUSD
|20
|AUDNZD
|1
|NZDCAD
|11
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|16M
|ETHUSD
|446K
|GBPUSD
|31
|XAUUSD
|130
|AUDNZD
|19
|NZDCAD
|59
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 980.80 USD
En kötü işlem: -1 825 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +19 284.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 744.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RealmsTech-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 88
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
Eightcap-Live
|0.22 × 18
|
Darwinex-Live
|0.33 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
FPMarketsLLC-Live
|0.91 × 95
|
ICMarketsSC-MT5
|1.05 × 574
|
Tickmill-Live
|1.11 × 9
|
FPMarkets-Live
|1.26 × 27
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Alpari-MT5
|1.60 × 75
|
VantageFX-Live
|1.87 × 23
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.02 × 11477
|
ArumTrade-Server
|2.18 × 11
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.27 × 3696
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.45 × 3603
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
2 290%
0
0
USD
USD
93K
USD
USD
178
96%
1 483
46%
51%
1.29
67.32
USD
USD
47%
1:200