Eloizio Coelho Alves

TULIP

Eloizio Coelho Alves
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
2 / 3.6K USD
büyüme başlangıcı: 2025 448%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
340
Kârla kapanan işlemler:
318 (93.52%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (6.47%)
En iyi işlem:
23.09 USD
En kötü işlem:
-4.97 USD
Brüt kâr:
936.03 USD (106 405 pips)
Brüt zarar:
-38.19 USD (4 077 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (49.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
198.11 USD (39)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
133.81
Alış işlemleri:
151 (44.41%)
Satış işlemleri:
189 (55.59%)
Kâr faktörü:
24.51
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
2.94 USD
Ortalama zarar:
-1.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.71 USD (3)
Aylık büyüme:
40.77%
Yıllık tahmin:
494.62%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.71 USD (0.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.90% (6.07 USD)
Varlığa göre:
13.48% (156.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 85
GBPUSD 83
AUDUSD 64
EURUSD 41
AUDCAD 39
USDCHF 21
NZDUSD 4
NZDCAD 2
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 192
GBPUSD 304
AUDUSD 89
EURUSD 163
AUDCAD 88
USDCHF 47
NZDUSD 4
NZDCAD 8
USDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 28K
GBPUSD 33K
AUDUSD 9.4K
EURUSD 16K
AUDCAD 12K
USDCHF 2.9K
NZDUSD 426
NZDCAD 1.1K
USDCAD 220
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.09 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +49.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.11 × 141
Ava-Real 1-MT5
0.42 × 2345
RoboForex-Pro
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
System based on graphical analysis combined with execution algorithms.

Responsible growth with a balance between risk and return.

A good option for those seeking consistency in the short and medium term.
İnceleme yok
