- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 670
Kârla kapanan işlemler:
1 279 (76.58%)
Zararla kapanan işlemler:
391 (23.41%)
En iyi işlem:
49.07 EUR
En kötü işlem:
-82.87 EUR
Brüt kâr:
3 179.40 EUR (110 030 pips)
Brüt zarar:
-1 894.56 EUR (48 762 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (154.87 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
186.52 EUR (25)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
4.09%
Maks. mevduat yükü:
45.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.71
Alış işlemleri:
724 (43.35%)
Satış işlemleri:
946 (56.65%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.77 EUR
Ortalama kâr:
2.49 EUR
Ortalama zarar:
-4.85 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-5.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-270.24 EUR (4)
Aylık büyüme:
4.37%
Yıllık tahmin:
53.08%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.15 EUR
Maksimum:
272.61 EUR (27.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.80% (124.71 EUR)
Varlığa göre:
27.54% (132.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY
|86
|USDCAD
|80
|EURCHF
|78
|EURCAD
|76
|GBPUSD
|73
|USDJPY
|70
|EURGBP
|67
|AUDNZD
|64
|CHFJPY
|63
|AUDCAD
|63
|AUDUSD
|62
|USDCHF
|62
|GBPCHF
|59
|CADCHF
|59
|EURAUD
|59
|NZDUSD
|58
|GBPNZD
|56
|AUDCHF
|56
|EURJPY
|55
|AUDJPY
|55
|GBPCAD
|51
|EURNZD
|50
|GBPAUD
|50
|GBPJPY
|48
|NZDCHF
|47
|NZDJPY
|42
|EURUSD
|41
|NZDCAD
|40
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY
|33
|USDCAD
|-38
|EURCHF
|175
|EURCAD
|85
|GBPUSD
|39
|USDJPY
|89
|EURGBP
|85
|AUDNZD
|118
|CHFJPY
|39
|AUDCAD
|91
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|62
|GBPCHF
|-22
|CADCHF
|13
|EURAUD
|48
|NZDUSD
|108
|GBPNZD
|-89
|AUDCHF
|12
|EURJPY
|171
|AUDJPY
|109
|GBPCAD
|47
|EURNZD
|103
|GBPAUD
|79
|GBPJPY
|19
|NZDCHF
|-86
|NZDJPY
|55
|EURUSD
|50
|NZDCAD
|65
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY
|2.4K
|USDCAD
|1.3K
|EURCHF
|4.3K
|EURCAD
|2.5K
|GBPUSD
|3.4K
|USDJPY
|1.4K
|EURGBP
|1.4K
|AUDNZD
|2.6K
|CHFJPY
|-284
|AUDCAD
|2.2K
|AUDUSD
|1.6K
|USDCHF
|1.6K
|GBPCHF
|348
|CADCHF
|786
|EURAUD
|2.7K
|NZDUSD
|1.7K
|GBPNZD
|-471
|AUDCHF
|1.1K
|EURJPY
|7.9K
|AUDJPY
|3.8K
|GBPCAD
|3.1K
|EURNZD
|4.7K
|GBPAUD
|4.9K
|GBPJPY
|2.1K
|NZDCHF
|-927
|NZDJPY
|1.3K
|EURUSD
|2.7K
|NZDCAD
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.07 EUR
En kötü işlem: -83 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +154.87 EUR
Maksimum ardışık zarar: -5.50 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
FivePercentOnline-Real
|0.25 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
|
MarketEquityInc-Live
|0.80 × 5
|
BullSphereInt-Online
|1.14 × 7
|
SCFMLimited-Live2
|1.28 × 18
|
ICMarkets-MT5
|1.38 × 30608
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.56 × 143
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
Exness-MT5Real2
|1.87 × 45
|
Exness-MT5Real12
|1.88 × 104
|
GoMarkets-Live
|1.90 × 107
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.09 × 22630
|
Exness-MT5Real3
|2.22 × 585
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.44 × 239
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.45 × 127
|
PrimeCodex-MT5
|2.52 × 262
|
FXView-Live
|2.55 × 11
|
Axiory-Live
|2.77 × 366
|
VantageFX-Live
|2.77 × 22
|
Exness-MT5Real8
|2.82 × 719
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
650%
3
8.8K
USD
USD
1.4K
EUR
EUR
254
99%
1 670
76%
4%
1.67
0.77
EUR
EUR
28%
1:500
VX:15530683369