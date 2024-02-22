SinyallerBölümler
Fabio Cavalloni

Relax EA

Fabio Cavalloni
1 inceleme
Güvenilirlik
254 hafta
3 / 8.8K USD
büyüme başlangıcı: 2020 650%
ICMarkets-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 670
Kârla kapanan işlemler:
1 279 (76.58%)
Zararla kapanan işlemler:
391 (23.41%)
En iyi işlem:
49.07 EUR
En kötü işlem:
-82.87 EUR
Brüt kâr:
3 179.40 EUR (110 030 pips)
Brüt zarar:
-1 894.56 EUR (48 762 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (154.87 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
186.52 EUR (25)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
4.09%
Maks. mevduat yükü:
45.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.71
Alış işlemleri:
724 (43.35%)
Satış işlemleri:
946 (56.65%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.77 EUR
Ortalama kâr:
2.49 EUR
Ortalama zarar:
-4.85 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-5.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-270.24 EUR (4)
Aylık büyüme:
4.37%
Yıllık tahmin:
53.08%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.15 EUR
Maksimum:
272.61 EUR (27.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.80% (124.71 EUR)
Varlığa göre:
27.54% (132.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 86
USDCAD 80
EURCHF 78
EURCAD 76
GBPUSD 73
USDJPY 70
EURGBP 67
AUDNZD 64
CHFJPY 63
AUDCAD 63
AUDUSD 62
USDCHF 62
GBPCHF 59
CADCHF 59
EURAUD 59
NZDUSD 58
GBPNZD 56
AUDCHF 56
EURJPY 55
AUDJPY 55
GBPCAD 51
EURNZD 50
GBPAUD 50
GBPJPY 48
NZDCHF 47
NZDJPY 42
EURUSD 41
NZDCAD 40
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 33
USDCAD -38
EURCHF 175
EURCAD 85
GBPUSD 39
USDJPY 89
EURGBP 85
AUDNZD 118
CHFJPY 39
AUDCAD 91
AUDUSD 7
USDCHF 62
GBPCHF -22
CADCHF 13
EURAUD 48
NZDUSD 108
GBPNZD -89
AUDCHF 12
EURJPY 171
AUDJPY 109
GBPCAD 47
EURNZD 103
GBPAUD 79
GBPJPY 19
NZDCHF -86
NZDJPY 55
EURUSD 50
NZDCAD 65
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY 2.4K
USDCAD 1.3K
EURCHF 4.3K
EURCAD 2.5K
GBPUSD 3.4K
USDJPY 1.4K
EURGBP 1.4K
AUDNZD 2.6K
CHFJPY -284
AUDCAD 2.2K
AUDUSD 1.6K
USDCHF 1.6K
GBPCHF 348
CADCHF 786
EURAUD 2.7K
NZDUSD 1.7K
GBPNZD -471
AUDCHF 1.1K
EURJPY 7.9K
AUDJPY 3.8K
GBPCAD 3.1K
EURNZD 4.7K
GBPAUD 4.9K
GBPJPY 2.1K
NZDCHF -927
NZDJPY 1.3K
EURUSD 2.7K
NZDCAD 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.07 EUR
En kötü işlem: -83 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +154.87 EUR
Maksimum ardışık zarar: -5.50 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STMarket-Live
0.00 × 1
FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
FivePercentOnline-Real
0.25 × 4
OxSecurities-Live
0.80 × 5
MarketEquityInc-Live
0.80 × 5
BullSphereInt-Online
1.14 × 7
SCFMLimited-Live2
1.28 × 18
ICMarkets-MT5
1.38 × 30608
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.56 × 143
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
Exness-MT5Real12
1.88 × 104
GoMarkets-Live
1.90 × 107
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 22630
Exness-MT5Real3
2.22 × 585
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
FusionMarkets-Live
2.44 × 239
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.45 × 127
PrimeCodex-MT5
2.52 × 262
FXView-Live
2.55 × 11
Axiory-Live
2.77 × 366
VantageFX-Live
2.77 × 22
Exness-MT5Real8
2.82 × 719
151 daha fazla...
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/149485

Ortalama derecelendirme:
linghongyi
354
linghongyi 2024.02.22 15:14 
 

VX:15530683369

2025.06.06 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 12:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 20:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 04:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.01 21:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.27 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.19 22:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.14 07:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.05 22:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.31 03:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.05 00:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.02.02 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.19 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.14 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.05 23:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.24 02:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.01 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.11.26 03:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.17 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.11.12 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
