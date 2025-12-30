SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Minion
Riyo Putra

Gold Minion

Riyo Putra
0 inceleme
111 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
551
Kârla kapanan işlemler:
311 (56.44%)
Zararla kapanan işlemler:
240 (43.56%)
En iyi işlem:
80.50 USD
En kötü işlem:
-49.97 USD
Brüt kâr:
4 751.22 USD (420 750 pips)
Brüt zarar:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (345.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
400.27 USD (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
3.15
Alış işlemleri:
424 (76.95%)
Satış işlemleri:
127 (23.05%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
3.07 USD
Ortalama kâr:
15.28 USD
Ortalama zarar:
-12.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-225.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.79 USD (24)
Aylık büyüme:
9.39%
Yıllık tahmin:
113.94%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.47 USD
Maksimum:
537.27 USD (21.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.90% (536.95 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 551
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 154K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.50 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +345.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -225.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
63 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.30 07:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.9% of days out of 777 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
