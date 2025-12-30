- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
551
Kârla kapanan işlemler:
311 (56.44%)
Zararla kapanan işlemler:
240 (43.56%)
En iyi işlem:
80.50 USD
En kötü işlem:
-49.97 USD
Brüt kâr:
4 751.22 USD (420 750 pips)
Brüt zarar:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (345.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
400.27 USD (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
3.15
Alış işlemleri:
424 (76.95%)
Satış işlemleri:
127 (23.05%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
3.07 USD
Ortalama kâr:
15.28 USD
Ortalama zarar:
-12.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-225.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.79 USD (24)
Aylık büyüme:
9.39%
Yıllık tahmin:
113.94%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.47 USD
Maksimum:
537.27 USD (21.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.90% (536.95 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|551
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|154K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +80.50 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +345.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -225.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
