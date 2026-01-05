SinyallerBölümler
Hang Chen

Pepper CN50 Man

Hang Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 301%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
315
Kârla kapanan işlemler:
259 (82.22%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (17.78%)
En iyi işlem:
52.43 USD
En kötü işlem:
-73.39 USD
Brüt kâr:
2 349.48 USD (264 544 pips)
Brüt zarar:
-846.61 USD (36 824 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (292.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
292.07 USD (23)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
52.99%
Maks. mevduat yükü:
9.42%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.70
Alış işlemleri:
287 (91.11%)
Satış işlemleri:
28 (8.89%)
Kâr faktörü:
2.78
Beklenen getiri:
4.77 USD
Ortalama kâr:
9.07 USD
Ortalama zarar:
-15.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-319.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-319.70 USD (6)
Aylık büyüme:
18.91%
Yıllık tahmin:
229.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
319.70 USD (16.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.83% (321.80 USD)
Varlığa göre:
10.11% (92.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CN50 287
USDCNH 25
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CN50 1.8K
USDCNH -310
USDCAD 2
AUDUSD 0
AUDCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CN50 215K
USDCNH 12K
USDCAD 253
AUDUSD 39
AUDCAD -192
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.43 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +292.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -319.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
FPMarkets-Live
0.50 × 14
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Alpari-MT5
0.63 × 19
Darwinex-Live
0.64 × 14
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 38
VantageFX-Live
1.23 × 13
Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
İnceleme yok
2026.01.09 03:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Pepper CN50 Man
Ayda 30 USD
301%
0
0
USD
927
USD
40
0%
315
82%
53%
2.77
4.77
USD
15%
1:500
Kopyala

