İşlemler:
315
Kârla kapanan işlemler:
259 (82.22%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (17.78%)
En iyi işlem:
52.43 USD
En kötü işlem:
-73.39 USD
Brüt kâr:
2 349.48 USD (264 544 pips)
Brüt zarar:
-846.61 USD (36 824 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (292.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
292.07 USD (23)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
52.99%
Maks. mevduat yükü:
9.42%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.70
Alış işlemleri:
287 (91.11%)
Satış işlemleri:
28 (8.89%)
Kâr faktörü:
2.78
Beklenen getiri:
4.77 USD
Ortalama kâr:
9.07 USD
Ortalama zarar:
-15.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-319.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-319.70 USD (6)
Aylık büyüme:
18.91%
Yıllık tahmin:
229.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
319.70 USD (16.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.83% (321.80 USD)
Varlığa göre:
10.11% (92.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CN50
|287
|USDCNH
|25
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CN50
|1.8K
|USDCNH
|-310
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CN50
|215K
|USDCNH
|12K
|USDCAD
|253
|AUDUSD
|39
|AUDCAD
|-192
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Alpari-MT5
|0.63 × 19
|
Darwinex-Live
|0.64 × 14
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5
|1.08 × 38
|
VantageFX-Live
|1.23 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|1.33 × 3
