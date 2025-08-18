SinyallerBölümler
Huseyin Furkan Ozturk

VolumeHedger EA BTC RiskMid Lydians

Huseyin Furkan Ozturk
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
1 / 961 USD
Ayda 91 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 92%
PUPrime-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
68 (64.76%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (35.24%)
En iyi işlem:
58.78 USD
En kötü işlem:
-30.20 USD
Brüt kâr:
594.67 USD (2 484 938 pips)
Brüt zarar:
-333.23 USD (2 253 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (82.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.56 USD (8)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
21.61%
Maks. mevduat yükü:
10.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.38
Alış işlemleri:
50 (47.62%)
Satış işlemleri:
55 (52.38%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
2.49 USD
Ortalama kâr:
8.75 USD
Ortalama zarar:
-9.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-48.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.63 USD (3)
Aylık büyüme:
38.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
48.63 USD (13.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.51% (48.63 USD)
Varlığa göre:
6.44% (22.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 261
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 231K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.78 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +82.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -48.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I have decided to change the ADX set file with Lydians set file at 08.09.2025
It will bring around 20% monthly profit from now. 
İnceleme yok
2025.09.25 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 09:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 06:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.30 08:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.30 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 13:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 01:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 16:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 06:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 02:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 22:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 20:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
