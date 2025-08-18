- Büyüme
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
68 (64.76%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (35.24%)
En iyi işlem:
58.78 USD
En kötü işlem:
-30.20 USD
Brüt kâr:
594.67 USD (2 484 938 pips)
Brüt zarar:
-333.23 USD (2 253 761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (82.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.56 USD (8)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
21.61%
Maks. mevduat yükü:
10.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.38
Alış işlemleri:
50 (47.62%)
Satış işlemleri:
55 (52.38%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
2.49 USD
Ortalama kâr:
8.75 USD
Ortalama zarar:
-9.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-48.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.63 USD (3)
Aylık büyüme:
38.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
48.63 USD (13.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.51% (48.63 USD)
Varlığa göre:
6.44% (22.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|261
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|231K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I have decided to change the ADX set file with Lydians set file at 08.09.2025
It will bring around 20% monthly profit from now.
