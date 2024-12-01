SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mateotrader25
Juan Carlos Santaria Leuyacc

Mateotrader25

Juan Carlos Santaria Leuyacc
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
1 / 6 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 636%
XMGlobal-MT5 10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 693
Kârla kapanan işlemler:
4 296 (91.54%)
Zararla kapanan işlemler:
397 (8.46%)
En iyi işlem:
3.84 USD
En kötü işlem:
-5.91 USD
Brüt kâr:
708.38 USD (474 033 pips)
Brüt zarar:
-231.66 USD (165 227 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
223 (23.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.72 USD (104)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
75.55%
Maks. mevduat yükü:
12.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
177
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
5.60
Alış işlemleri:
4 042 (86.13%)
Satış işlemleri:
651 (13.87%)
Kâr faktörü:
3.06
Beklenen getiri:
0.10 USD
Ortalama kâr:
0.16 USD
Ortalama zarar:
-0.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-37.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.03 USD (32)
Aylık büyüme:
24.13%
Yıllık tahmin:
293.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
85.08 USD (18.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.99% (84.79 USD)
Varlığa göre:
46.47% (56.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JP225Cash 2725
USDJPYm# 1109
GOLDm# 484
EURJPYm# 152
GBPUSDm# 114
USDCHFm# 38
EURUSDm# 31
USDCADm# 16
BTCUSD# 6
AUDUSDm# 5
US30Cash 4
ETHUSD# 3
US100Cash 1
USDSEKm# 1
GER40Cash 1
US30-SEP25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JP225Cash 187
USDJPYm# 156
GOLDm# 105
EURJPYm# -9
GBPUSDm# 26
USDCHFm# 2
EURUSDm# 4
USDCADm# 3
BTCUSD# 3
AUDUSDm# 0
US30Cash 1
ETHUSD# -1
US100Cash 0
USDSEKm# 0
GER40Cash 0
US30-SEP25 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JP225Cash 47K
USDJPYm# 98K
GOLDm# 82K
EURJPYm# -5K
GBPUSDm# 12K
USDCHFm# 1.8K
EURUSDm# 2.3K
USDCADm# 1.4K
BTCUSD# 29K
AUDUSDm# 121
US30Cash 1.5K
ETHUSD# -2.7K
US100Cash 172
USDSEKm# 1.9K
GER40Cash 452
US30-SEP25 279
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.84 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 104
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +23.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.

Esta cuenta es XM Ultra Low Micro, la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.

cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales

nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24



İnceleme yok
2025.09.08 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 01:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 14:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 02:22
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 00:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 23:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 20:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 05:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.03 05:24
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 03:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 17:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 00:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mateotrader25
Ayda 30 USD
636%
1
6
USD
409
USD
43
0%
4 693
91%
76%
3.05
0.10
USD
46%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.