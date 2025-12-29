SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Xauron customers 1 with some manual loss
Roberto Liguoro

Xauron customers 1 with some manual loss

Roberto Liguoro
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 391%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
604
Kârla kapanan işlemler:
522 (86.42%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (13.58%)
En iyi işlem:
404.55 USD
En kötü işlem:
-448.70 USD
Brüt kâr:
6 074.50 USD (204 174 pips)
Brüt zarar:
-3 289.74 USD (391 665 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (1 208.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 208.62 USD (45)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
5.52
Alış işlemleri:
337 (55.79%)
Satış işlemleri:
267 (44.21%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
4.61 USD
Ortalama kâr:
11.64 USD
Ortalama zarar:
-40.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-35.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-448.70 USD (1)
Aylık büyüme:
22.51%
Yıllık tahmin:
273.16%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
90.08 USD
Maksimum:
504.15 USD (14.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.20% (246.56 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 573
BTCUSD 30
ETHUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.8K
BTCUSD -33
ETHUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
BTCUSD -213K
ETHUSD 63
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Live signal about Xauron ea with some manual loss recovered
İnceleme yok
