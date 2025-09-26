SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Aghost
Agus Saputra

Aghost

Agus Saputra
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
1 / 149 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 699%
Exness-MT5Real7
1:20
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 178
Kârla kapanan işlemler:
1 405 (64.50%)
Zararla kapanan işlemler:
773 (35.49%)
En iyi işlem:
70 361 341.15 IDR
En kötü işlem:
-17 783 553.22 IDR
Brüt kâr:
1 273 417 461.65 IDR (82 952 399 pips)
Brüt zarar:
-388 105 615.54 IDR (20 368 739 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (117 648 325.52 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
117 648 325.52 IDR (29)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
85.09%
Maks. mevduat yükü:
2.85%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
22.67
Alış işlemleri:
1 531 (70.29%)
Satış işlemleri:
647 (29.71%)
Kâr faktörü:
3.28
Beklenen getiri:
406 479.27 IDR
Ortalama kâr:
906 346.95 IDR
Ortalama zarar:
-502 077.12 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-10 264 691.72 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-17 783 553.22 IDR (1)
Aylık büyüme:
20.11%
Yıllık tahmin:
244.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 796.12 IDR
Maksimum:
39 050 929.12 IDR (13.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.63% (39 058 231.31 IDR)
Varlığa göre:
19.09% (154 661 613.07 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1026
BTCUSD 644
USOIL 327
USDCHF 73
EURUSD 67
USDJPY 8
ETHUSD 8
CHFJPY 6
GBPUSD 2
CADJPY 1
USTEC 1
GBPJPY 1
GBPCAD 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 27K
BTCUSD 17K
USOIL 42K
USDCHF 4.4K
EURUSD 919
USDJPY -80
ETHUSD 298
CHFJPY -215
GBPUSD 5
CADJPY -16
USTEC -2
GBPJPY 32
GBPCAD 5
AUDJPY -18
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2M
BTCUSD 10M
USOIL 68K
USDCHF 3.3K
EURUSD 4.3K
USDJPY -469
ETHUSD 36K
CHFJPY -2K
GBPUSD 44
CADJPY -262
USTEC -15K
GBPJPY 601
GBPCAD 17
AUDJPY -158
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70 361 341.15 IDR
En kötü işlem: -17 783 553 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +117 648 325.52 IDR
Maksimum ardışık zarar: -10 264 691.72 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live
0.50 × 24
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real7
0.93 × 1388
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real8
3.29 × 7
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.46 × 815
AlfaForexRU-Real
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
Exness-MT5Real31
12.00 × 4
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Aghost Fx
İnceleme yok
2026.01.15 08:41
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.19 05:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.19 04:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 23:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 09:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 05:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 01:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Aghost
Ayda 30 USD
699%
1
149
USD
928M
IDR
41
0%
2 178
64%
85%
3.28
406 479.27
IDR
19%
1:20
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.