- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
632
Kârla kapanan işlemler:
389 (61.55%)
Zararla kapanan işlemler:
243 (38.45%)
En iyi işlem:
30.80 EUR
En kötü işlem:
-51.88 EUR
Brüt kâr:
5 100.57 EUR (13 654 516 pips)
Brüt zarar:
-3 090.25 EUR (9 532 543 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (293.01 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
293.01 EUR (26)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
11.31%
Maks. mevduat yükü:
4.13%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.80
Alış işlemleri:
376 (59.49%)
Satış işlemleri:
256 (40.51%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
3.18 EUR
Ortalama kâr:
13.11 EUR
Ortalama zarar:
-12.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-210.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-346.57 EUR (12)
Aylık büyüme:
9.23%
Yıllık tahmin:
112.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.01 EUR
Maksimum:
346.57 EUR (14.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.82% (346.57 EUR)
Varlığa göre:
4.80% (49.87 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|346
|BTCUSD
|286
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|719
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|480K
|BTCUSD
|3.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.80 EUR
En kötü işlem: -52 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +293.01 EUR
Maksimum ardışık zarar: -210.91 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.38 × 104
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.01 × 90
|
ExclusiveMarkets-Live
|13.12 × 41
