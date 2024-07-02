SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SFE Impulse
Joel Juanpere

SFE Impulse

Joel Juanpere
3 inceleme
Güvenilirlik
108 hafta
1 / 87K USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 273%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
632
Kârla kapanan işlemler:
389 (61.55%)
Zararla kapanan işlemler:
243 (38.45%)
En iyi işlem:
30.80 EUR
En kötü işlem:
-51.88 EUR
Brüt kâr:
5 100.57 EUR (13 654 516 pips)
Brüt zarar:
-3 090.25 EUR (9 532 543 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (293.01 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
293.01 EUR (26)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
11.31%
Maks. mevduat yükü:
4.13%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.80
Alış işlemleri:
376 (59.49%)
Satış işlemleri:
256 (40.51%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
3.18 EUR
Ortalama kâr:
13.11 EUR
Ortalama zarar:
-12.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-210.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-346.57 EUR (12)
Aylık büyüme:
9.23%
Yıllık tahmin:
112.03%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.01 EUR
Maksimum:
346.57 EUR (14.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.82% (346.57 EUR)
Varlığa göre:
4.80% (49.87 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 346
BTCUSD 286
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 1.6K
BTCUSD 719
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 480K
BTCUSD 3.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.80 EUR
En kötü işlem: -52 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +293.01 EUR
Maksimum ardışık zarar: -210.91 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
OctaFX-Real
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
PUPrime-Live
0.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.38 × 104
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
12.01 × 90
ExclusiveMarkets-Live
13.12 × 41
3 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

using  https://www.mql5.com/en/market/product/104102?source=Site+Profile+Seller

more information: https://t.me/sfecommunity

Ortalama derecelendirme:
JUNJIE WANG
844
JUNJIE WANG 2024.07.02 15:21 
 

loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto

yang zhang
1118
yang zhang 2024.06.26 20:56 
 

靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐

Longsen Chen
3782
Longsen Chen 2024.06.22 04:32 
 

过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。

2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 02:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 08:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 14:02
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SFE Impulse
Ayda 100 USD
273%
1
87K
USD
2.1K
EUR
108
100%
632
61%
11%
1.65
3.18
EUR
20%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.