Roman Kartezhnikov

Scalp IC Markets MT5

Roman Kartezhnikov
7 inceleme
Güvenilirlik
199 hafta
2 / 6.8K USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 582%
ICMarkets-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 888
Kârla kapanan işlemler:
1 412 (74.78%)
Zararla kapanan işlemler:
476 (25.21%)
En iyi işlem:
10.40 EUR
En kötü işlem:
-8.01 EUR
Brüt kâr:
821.62 EUR (71 657 pips)
Brüt zarar:
-477.51 EUR (29 644 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (9.66 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
14.90 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
5.68%
Maks. mevduat yükü:
19.64%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
19.55
Alış işlemleri:
1 057 (55.99%)
Satış işlemleri:
831 (44.01%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
0.18 EUR
Ortalama kâr:
0.58 EUR
Ortalama zarar:
-1.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-5.81 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-17.26 EUR (5)
Aylık büyüme:
4.08%
Yıllık tahmin:
49.46%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.89 EUR
Maksimum:
17.60 EUR (5.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.74% (17.46 EUR)
Varlığa göre:
32.86% (85.03 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 426
GBPCAD 370
EURSGD 191
EURAUD 166
GBPUSD 160
AUDCAD 97
EURGBP 97
CHFJPY 77
AUDNZD 71
USDCAD 59
XAUUSD 56
EURCHF 30
EURCAD 29
USDCHF 23
EURUSD 20
USDSGD 11
EURNZD 3
CADCHF 1
AUDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 80
GBPCAD 73
EURSGD 46
EURAUD 41
GBPUSD 24
AUDCAD 3
EURGBP 16
CHFJPY 26
AUDNZD 4
USDCAD 4
XAUUSD 48
EURCHF 0
EURCAD 10
USDCHF 1
EURUSD 14
USDSGD 4
EURNZD -3
CADCHF 0
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 11K
GBPCAD 7.6K
EURSGD 4.1K
EURAUD 4.2K
GBPUSD 2.5K
AUDCAD 1K
EURGBP 1.2K
CHFJPY 2.8K
AUDNZD 1.4K
USDCAD 695
XAUUSD 3.8K
EURCHF 106
EURCAD 875
USDCHF 184
EURUSD 684
USDSGD 311
EURNZD -374
CADCHF 3
AUDUSD 39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.40 EUR
En kötü işlem: -8 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +9.66 EUR
Maksimum ardışık zarar: -5.81 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STMarket-Live
0.00 × 1
FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
MarketEquityInc-Live
0.80 × 5
BullSphereInt-Online
1.00 × 6
OxSecurities-Live
1.13 × 8
SCFMLimited-Live2
1.40 × 15
ICMarkets-MT5
1.41 × 22641
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.60 × 128
Exness-MT5Real12
1.83 × 105
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
Exness-MT5Real3
2.23 × 577
ICMarketsSC-MT5
2.27 × 17901
GoMarkets-Live
2.30 × 80
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
FusionMarkets-Live
2.43 × 237
PrimeCodex-MT5
2.44 × 195
FXView-Live
2.55 × 11
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.61 × 118
Axiory-Live
2.77 × 364
Exness-MT5Real8
2.83 × 712
FusionMarkets-Demo
2.84 × 37
Tradeview-Live
2.97 × 156
148 daha fazla...
Bir ECN hesabında gece ölçeklendirmesi. En istikrarlı ve verimli ticaret çiftleri kullanılır. Önemli fiyat hareketlerine neden olabilecek temel olarak önemli haberler (hem ekonomik hem de politik) dikkate alınır. Ticaret martingale olmadan yapılır. Her emrin kendi sabit zarar durdurması vardır (büyük oranda artan spreadler nedeniyle devrilme süresi civarında sanal zarar durdurma uygulanır) ve kar elde edin. En iyi sonuçlar için, kopyalama işlemi yalnızca düşük spread oranlarına sahip brokerlerin ECN hesaplarına önerilir.


Ortalama derecelendirme:
Adrian Renato Ramon Pacahuala
448
Adrian Renato Ramon Pacahuala 2024.02.29 20:08 
 

Las ganancias son totalmente diferente a lo que se refleja en la cuentas

Petr Kocarek
230
Petr Kocarek 2024.02.28 13:33   

Very low profit % that is eaten by slippage

Dominic Minguy Jean
2471
Dominic Minguy Jean 2024.02.16 15:52 
 

Seems to be good, but not active enough for me.

Richonok
61
Richonok 2023.05.24 01:03 
 

A good signal and excellent support for the author

stas_
173
stas_ 2022.12.27 16:13 
 

Ерунда!!! Никому не советую! Проскальзывание не даст вам заработать!

Stepan Moiseev
3685
Stepan Moiseev 2022.10.07 00:54 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

mt4_jupo
1787
mt4_jupo 2022.07.06 08:24 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

2025.03.20 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.24 04:17 2024.12.24 04:17:23  

Due to the Christmas and New Year holidays, trading will be suspended until approximately January 6.

2024.11.11 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.21 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.20 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.15 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.12 23:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.12 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.01.08 23:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.19 01:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 22:58 2023.12.15 22:58:02  

Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.

2023.04.11 22:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.11 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.09 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
