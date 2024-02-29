- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 888
Kârla kapanan işlemler:
1 412 (74.78%)
Zararla kapanan işlemler:
476 (25.21%)
En iyi işlem:
10.40 EUR
En kötü işlem:
-8.01 EUR
Brüt kâr:
821.62 EUR (71 657 pips)
Brüt zarar:
-477.51 EUR (29 644 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (9.66 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
14.90 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
5.68%
Maks. mevduat yükü:
19.64%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
19.55
Alış işlemleri:
1 057 (55.99%)
Satış işlemleri:
831 (44.01%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
0.18 EUR
Ortalama kâr:
0.58 EUR
Ortalama zarar:
-1.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-5.81 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-17.26 EUR (5)
Aylık büyüme:
4.08%
Yıllık tahmin:
49.46%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.89 EUR
Maksimum:
17.60 EUR (5.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.74% (17.46 EUR)
Varlığa göre:
32.86% (85.03 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|426
|GBPCAD
|370
|EURSGD
|191
|EURAUD
|166
|GBPUSD
|160
|AUDCAD
|97
|EURGBP
|97
|CHFJPY
|77
|AUDNZD
|71
|USDCAD
|59
|XAUUSD
|56
|EURCHF
|30
|EURCAD
|29
|USDCHF
|23
|EURUSD
|20
|USDSGD
|11
|EURNZD
|3
|CADCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|80
|GBPCAD
|73
|EURSGD
|46
|EURAUD
|41
|GBPUSD
|24
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|16
|CHFJPY
|26
|AUDNZD
|4
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|48
|EURCHF
|0
|EURCAD
|10
|USDCHF
|1
|EURUSD
|14
|USDSGD
|4
|EURNZD
|-3
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|11K
|GBPCAD
|7.6K
|EURSGD
|4.1K
|EURAUD
|4.2K
|GBPUSD
|2.5K
|AUDCAD
|1K
|EURGBP
|1.2K
|CHFJPY
|2.8K
|AUDNZD
|1.4K
|USDCAD
|695
|XAUUSD
|3.8K
|EURCHF
|106
|EURCAD
|875
|USDCHF
|184
|EURUSD
|684
|USDSGD
|311
|EURNZD
|-374
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|39
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.40 EUR
En kötü işlem: -8 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +9.66 EUR
Maksimum ardışık zarar: -5.81 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
MarketEquityInc-Live
|0.80 × 5
|
BullSphereInt-Online
|1.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|1.13 × 8
|
SCFMLimited-Live2
|1.40 × 15
|
ICMarkets-MT5
|1.41 × 22641
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.60 × 128
|
Exness-MT5Real12
|1.83 × 105
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
Exness-MT5Real2
|1.87 × 45
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|2.23 × 577
|
ICMarketsSC-MT5
|2.27 × 17901
|
GoMarkets-Live
|2.30 × 80
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.43 × 237
|
PrimeCodex-MT5
|2.44 × 195
|
FXView-Live
|2.55 × 11
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.61 × 118
|
Axiory-Live
|2.77 × 364
|
Exness-MT5Real8
|2.83 × 712
|
FusionMarkets-Demo
|2.84 × 37
|
Tradeview-Live
|2.97 × 156
Bir ECN hesabında gece ölçeklendirmesi. En istikrarlı ve verimli ticaret çiftleri kullanılır. Önemli fiyat hareketlerine neden olabilecek temel olarak önemli haberler (hem ekonomik hem de politik) dikkate alınır. Ticaret martingale olmadan yapılır. Her emrin kendi sabit zarar durdurması vardır (büyük oranda artan spreadler nedeniyle devrilme süresi civarında sanal zarar durdurma uygulanır) ve kar elde edin. En iyi sonuçlar için, kopyalama işlemi yalnızca düşük spread oranlarına sahip brokerlerin ECN hesaplarına önerilir.
Due to the Christmas and New Year holidays, trading will be suspended until approximately January 6.
Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
582%
2
6.8K
USD
USD
396
EUR
EUR
199
71%
1 888
74%
6%
1.72
0.18
EUR
EUR
33%
1:500
Las ganancias son totalmente diferente a lo que se refleja en la cuentas
Very low profit % that is eaten by slippage
Seems to be good, but not active enough for me.
A good signal and excellent support for the author
Ерунда!!! Никому не советую! Проскальзывание не даст вам заработать!
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı