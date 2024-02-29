Bir ECN hesabında gece ölçeklendirmesi. En istikrarlı ve verimli ticaret çiftleri kullanılır. Önemli fiyat hareketlerine neden olabilecek temel olarak önemli haberler (hem ekonomik hem de politik) dikkate alınır. Ticaret martingale olmadan yapılır. Her emrin kendi sabit zarar durdurması vardır (büyük oranda artan spreadler nedeniyle devrilme süresi civarında sanal zarar durdurma uygulanır) ve kar elde edin. En iyi sonuçlar için, kopyalama işlemi yalnızca düşük spread oranlarına sahip brokerlerin ECN hesaplarına önerilir.



