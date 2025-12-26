SinyallerBölümler
Oleksii Zadorozhnii

JAMM Nasdaq Portfolio

Oleksii Zadorozhnii
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 214%
NomoTrade-Trade
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
481
Kârla kapanan işlemler:
367 (76.29%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (23.70%)
En iyi işlem:
927.45 USD
En kötü işlem:
-1 374.37 USD
Brüt kâr:
10 395.95 USD (3 123 516 pips)
Brüt zarar:
-5 681.52 USD (1 848 599 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (307.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 595.89 USD (10)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.15%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
479 (99.58%)
Satış işlemleri:
2 (0.42%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
9.80 USD
Ortalama kâr:
28.33 USD
Ortalama zarar:
-49.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-183.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 381.07 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.79%
Yıllık tahmin:
-33.91%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.67 USD
Maksimum:
1 727.03 USD (20.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.13% (1 727.03 USD)
Varlığa göre:
7.51% (704.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDXUSD 481
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDXUSD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDXUSD 1.3M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +927.45 USD
En kötü işlem: -1 374 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +307.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -183.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NomoTrade-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.26 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
