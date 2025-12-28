SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goldcracker
Oleg Bugayenko

Goldcracker

Oleg Bugayenko
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 49%
PUPrime-Live2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
209
Kârla kapanan işlemler:
153 (73.20%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (26.79%)
En iyi işlem:
175.50 USD
En kötü işlem:
-79.32 USD
Brüt kâr:
1 236.42 USD (1 378 416 pips)
Brüt zarar:
-473.21 USD (810 950 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (154.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
195.10 USD (14)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
74.38%
Maks. mevduat yükü:
1.66%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.43
Alış işlemleri:
145 (69.38%)
Satış işlemleri:
64 (30.62%)
Kâr faktörü:
2.61
Beklenen getiri:
3.65 USD
Ortalama kâr:
8.08 USD
Ortalama zarar:
-8.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-36.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.71 USD (3)
Aylık büyüme:
37.96%
Yıllık tahmin:
460.63%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.12 USD
Maksimum:
118.71 USD (3.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.31% (89.00 USD)
Varlığa göre:
0.32% (8.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 134
BTCUSD 53
RIVN 6
TWLO 6
GOOG 4
PLTR 4
BBY 1
XAGUSD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 481
BTCUSD 148
RIVN 31
TWLO 104
GOOG 1
PLTR -6
BBY 4
XAGUSD.s 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 14K
BTCUSD 546K
RIVN 1.6K
TWLO 5.6K
GOOG 206
PLTR -501
BBY 427
XAGUSD.s 7
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +175.50 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +154.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold scalper
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Goldcracker
Ayda 30 USD
49%
0
0
USD
2.5K
USD
15
31%
209
73%
74%
2.61
3.65
USD
7%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.