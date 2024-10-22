SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Reaper New V2 2
Profalgo Limited

Gold Reaper New V2 2

Profalgo Limited
Güvenilirlik
47 hafta
8 / 111K USD
büyüme başlangıcı: 2024 106%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
476
Kârla kapanan işlemler:
341 (71.63%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (28.36%)
En iyi işlem:
101.40 USD
En kötü işlem:
-51.65 USD
Brüt kâr:
2 856.04 USD (267 782 pips)
Brüt zarar:
-1 239.18 USD (100 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (483.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
483.83 USD (55)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
16.99%
Maks. mevduat yükü:
4.77%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
5.06
Alış işlemleri:
321 (67.44%)
Satış işlemleri:
155 (32.56%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
3.40 USD
Ortalama kâr:
8.38 USD
Ortalama zarar:
-9.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-16.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-182.87 USD (8)
Aylık büyüme:
6.63%
Yıllık tahmin:
80.50%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
115.94 USD
Maksimum:
319.61 USD (15.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.78% (319.49 USD)
Varlığa göre:
7.18% (116.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 476
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 167K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.40 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +483.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Running Latest Version 3.4

Fake Breakout Filter = Medium

Moderate trade frequency

30% max DD

2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 04:19 2025.07.16 04:19:54  

This signal is ALWAYS running the latest version of the EA

2025.06.02 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.07 16:08
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 21:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 16:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.