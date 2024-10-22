- Büyüme
İşlemler:
476
Kârla kapanan işlemler:
341 (71.63%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (28.36%)
En iyi işlem:
101.40 USD
En kötü işlem:
-51.65 USD
Brüt kâr:
2 856.04 USD (267 782 pips)
Brüt zarar:
-1 239.18 USD (100 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (483.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
483.83 USD (55)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
16.99%
Maks. mevduat yükü:
4.77%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
5.06
Alış işlemleri:
321 (67.44%)
Satış işlemleri:
155 (32.56%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
3.40 USD
Ortalama kâr:
8.38 USD
Ortalama zarar:
-9.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-16.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-182.87 USD (8)
Aylık büyüme:
6.63%
Yıllık tahmin:
80.50%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
115.94 USD
Maksimum:
319.61 USD (15.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.78% (319.49 USD)
Varlığa göre:
7.18% (116.27 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +101.40 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +483.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Running Latest Version 3.4
Fake Breakout Filter = Medium
Moderate trade frequency
30% max DD
