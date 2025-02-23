SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fredy Jaya Raya
Fredy Kurniawan

Fredy Jaya Raya

Fredy Kurniawan
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 356%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
86 (48.86%)
Zararla kapanan işlemler:
90 (51.14%)
En iyi işlem:
72.21 USD
En kötü işlem:
-12.46 USD
Brüt kâr:
454.01 USD (141 138 pips)
Brüt zarar:
-259.90 USD (73 112 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (43.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.21 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
33.06%
Maks. mevduat yükü:
9.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
3.57
Alış işlemleri:
95 (53.98%)
Satış işlemleri:
81 (46.02%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
5.28 USD
Ortalama zarar:
-2.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-54.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.34 USD (11)
Aylık büyüme:
8.95%
Yıllık tahmin:
108.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.40 USD
Maksimum:
54.34 USD (24.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.85% (54.34 USD)
Varlığa göre:
25.14% (23.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 165
XAUEURm# 4
USDX-DEC25 4
USDJPYm# 2
EURUSDm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 201
XAUEURm# -7
USDX-DEC25 0
USDJPYm# 0
EURUSDm# 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 71K
XAUEURm# -3.2K
USDX-DEC25 10
USDJPYm# 199
EURUSDm# -163
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.21 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +43.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.18 14:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 06:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.01 18:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 05:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.27 23:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 04:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 21:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.20 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 19:34
No swaps are charged
2025.04.16 19:34
No swaps are charged
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 11:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 15:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
