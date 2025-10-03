- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
3 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (40.00%)
En iyi işlem:
45.22 USD
En kötü işlem:
-24.22 USD
Brüt kâr:
69.57 USD (34 779 pips)
Brüt zarar:
-39.57 USD (19 783 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (56.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.76 USD (2)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
5 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
6.00 USD
Ortalama kâr:
23.19 USD
Ortalama zarar:
-19.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-24.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.22 USD (1)
Aylık büyüme:
85.78%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
26.76 USD (25.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|5
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|30
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|15K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.22 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +56.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok