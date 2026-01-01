- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 423
Kârla kapanan işlemler:
1 152 (80.95%)
Zararla kapanan işlemler:
271 (19.04%)
En iyi işlem:
273.99 USD
En kötü işlem:
-181.93 USD
Brüt kâr:
3 338.72 USD (52 941 pips)
Brüt zarar:
-2 969.16 USD (36 525 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (55.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
286.04 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.27%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
626 (43.99%)
Satış işlemleri:
797 (56.01%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
2.90 USD
Ortalama zarar:
-10.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-139.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-652.08 USD (5)
Aylık büyüme:
20.36%
Yıllık tahmin:
247.09%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.70 USD
Maksimum:
784.73 USD (59.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.42% (791.38 USD)
Varlığa göre:
1.68% (23.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|298
|USDCHF
|263
|USDCAD
|250
|EURCAD
|218
|AUDCAD
|115
|EURCHF
|100
|USDJPY
|50
|AUDUSD
|44
|NZDUSD
|33
|EURGBP
|19
|AUDNZD
|19
|GBPUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|404
|USDCHF
|450
|USDCAD
|331
|EURCAD
|-90
|AUDCAD
|164
|EURCHF
|-506
|USDJPY
|-76
|AUDUSD
|63
|NZDUSD
|6
|EURGBP
|26
|AUDNZD
|-280
|GBPUSD
|-123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.9K
|USDCHF
|6.5K
|USDCAD
|7K
|EURCAD
|1.5K
|AUDCAD
|2.8K
|EURCHF
|-2.1K
|USDJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|1.3K
|NZDUSD
|519
|EURGBP
|222
|AUDNZD
|-3.1K
|GBPUSD
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +273.99 USD
En kötü işlem: -182 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +55.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -139.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 4
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.55 × 106
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 1263
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.71 × 7
|
RocoBroker-Ltd
|2.10 × 93
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 4
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|6.33 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|7.17 × 47
6 Pairs
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
78%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
28
89%
1 423
80%
100%
1.12
0.26
USD
USD
43%
1:500