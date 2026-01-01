SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Noura1M
Alireza Nourany

Noura1M

Alireza Nourany
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 78%
LiteFinance-MT5-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 423
Kârla kapanan işlemler:
1 152 (80.95%)
Zararla kapanan işlemler:
271 (19.04%)
En iyi işlem:
273.99 USD
En kötü işlem:
-181.93 USD
Brüt kâr:
3 338.72 USD (52 941 pips)
Brüt zarar:
-2 969.16 USD (36 525 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (55.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
286.04 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.27%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.47
Alış işlemleri:
626 (43.99%)
Satış işlemleri:
797 (56.01%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
2.90 USD
Ortalama zarar:
-10.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-139.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-652.08 USD (5)
Aylık büyüme:
20.36%
Yıllık tahmin:
247.09%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.70 USD
Maksimum:
784.73 USD (59.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.42% (791.38 USD)
Varlığa göre:
1.68% (23.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 298
USDCHF 263
USDCAD 250
EURCAD 218
AUDCAD 115
EURCHF 100
USDJPY 50
AUDUSD 44
NZDUSD 33
EURGBP 19
AUDNZD 19
GBPUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 404
USDCHF 450
USDCAD 331
EURCAD -90
AUDCAD 164
EURCHF -506
USDJPY -76
AUDUSD 63
NZDUSD 6
EURGBP 26
AUDNZD -280
GBPUSD -123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.9K
USDCHF 6.5K
USDCAD 7K
EURCAD 1.5K
AUDCAD 2.8K
EURCHF -2.1K
USDJPY -1.6K
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 519
EURGBP 222
AUDNZD -3.1K
GBPUSD -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +273.99 USD
En kötü işlem: -182 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +55.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -139.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinance-MT5-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real7
0.00 × 4
LiteFinance-MT5-Live
0.55 × 106
FusionMarkets-Live
0.63 × 1263
ICMarketsSC-MT5-4
0.71 × 7
RocoBroker-Ltd
2.10 × 93
OctaFX-Real2
3.00 × 4
Coinexx-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
Exness-MT5Real10
6.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 4
7.17 × 47
6 Pairs
İnceleme yok
2026.01.01 23:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
