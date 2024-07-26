SinyallerBölümler
Profalgo Limited

Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro

2 inceleme
Güvenilirlik
161 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 558%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 407
Kârla kapanan işlemler:
2 889 (65.55%)
Zararla kapanan işlemler:
1 518 (34.45%)
En iyi işlem:
272.20 USD
En kötü işlem:
-183.00 USD
Brüt kâr:
24 239.53 USD (9 970 049 pips)
Brüt zarar:
-20 207.79 USD (9 785 091 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (350.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
580.79 USD (30)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
89.01%
Maks. mevduat yükü:
8.17%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
2 687 (60.97%)
Satış işlemleri:
1 720 (39.03%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
8.39 USD
Ortalama zarar:
-13.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-466.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-466.53 USD (22)
Aylık büyüme:
10.63%
Yıllık tahmin:
129.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.49 USD
Maksimum:
1 822.33 USD (50.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.59% (1 821.98 USD)
Varlığa göre:
9.00% (383.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1532
USTEC 432
US500 383
BTCUSD 351
US30 258
USDJPY 253
EURUSD 245
GBPAUD 174
EURAUD 155
GBPUSD 120
AUDUSD 112
AUDCAD 109
EURNZD 67
CHFJPY 51
NZDUSD 39
AUDJPY 37
USDCAD 32
EURJPY 22
GBPJPY 21
USDCHF 5
GBPCHF 3
AUDNZD 2
CADCHF 2
NZDCHF 1
EURCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.3K
USTEC 29
US500 -255
BTCUSD -4
US30 -427
USDJPY 79
EURUSD 64
GBPAUD 108
EURAUD 316
GBPUSD 190
AUDUSD -38
AUDCAD 40
EURNZD 23
CHFJPY 146
NZDUSD -123
AUDJPY 114
USDCAD -160
EURJPY -5
GBPJPY 155
USDCHF -85
GBPCHF 202
AUDNZD -122
CADCHF 310
NZDCHF 81
EURCAD 81
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 345K
USTEC -28K
US500 -15K
BTCUSD 223K
US30 -390K
USDJPY -4.6K
EURUSD 9.4K
GBPAUD 1.6K
EURAUD 1.3K
GBPUSD 27K
AUDUSD 2.7K
AUDCAD 1.7K
EURNZD 5.6K
CHFJPY 23K
NZDUSD -10K
AUDJPY 16K
USDCAD -11K
EURJPY -574
GBPJPY -14K
USDCHF -158
GBPCHF 893
AUDNZD -826
CADCHF 1.6K
NZDCHF 246
EURCAD 383
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +272.20 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +350.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -466.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5679
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.03 × 997
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
KuberaCapitalMarkets-Server
1.17 × 793
143 daha fazla...
Running:

Gold Trade Pro

Gold Reaper

Daytrade Pro

since 2024


Added Bitcoin Scalp PRo and Luna AI since 22/09/2024


Added Indicement and Goldbot One since 23/01/2025



you can find these EA's here: https://www.mql5.com/en/users/strueli/seller

Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279

Ortalama derecelendirme:
Malcolm Campbell
244
Malcolm Campbell 2024.07.26 23:24 
 

Works well

Dicsal Jeff
360
Dicsal Jeff 2024.04.24 20:01 
 

Well Done in this week! Hope can keep it, THX

2025.01.23 06:34 2025.01.23 06:34:21  

added Goldbot One

2025.01.23 06:24 2025.01.23 06:24:19  

added Indicement

2025.01.02 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.06 08:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.03.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.02.26 14:16
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.92% of days out of 546 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro
Ayda 75 USD
558%
0
0
USD
6.4K
USD
161
96%
4 407
65%
89%
1.19
0.91
USD
33%
1:500
