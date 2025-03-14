- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINJ25
|275
|WINM25
|198
|WING25
|131
|WINQ25
|56
|WINV25
|53
|WINZ24
|32
|WDOH25
|3
|WDOJ25
|2
|WDOK25
|2
|ITSA4
|1
|TRXF11
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINJ25
|923
|WINM25
|7
|WING25
|230
|WINQ25
|736
|WINV25
|-92
|WINZ24
|202
|WDOH25
|18
|WDOJ25
|9
|WDOK25
|0
|ITSA4
|1
|TRXF11
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINJ25
|3.9K
|WINM25
|5.1K
|WING25
|1.3K
|WINQ25
|4.6K
|WINV25
|-752
|WINZ24
|1.6K
|WDOH25
|6.5K
|WDOJ25
|2K
|WDOK25
|0
|ITSA4
|2
|TRXF11
|20
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|OPERAÇÕES
|1/ago
|4/ago
|5/ago
|6/ago
|7/ago
|8/ago
|11/ago
|12/ago
|13/ago
|14/ago
|15/ago
|18/ago
|19/ago
|20/ago
|21/ago
|22/ago
|25/ago
|26/ago
|27/ago
|28/ago
|29/ago
|ROBÔ
|95
|-103
|89
|94
|104
|48
|101
|98
|102
|99
|-103
|48
|94
|0
|-100
|101
|-102
|-99
|53
|-99
Sinal 100% automatizado, baseado no indicador 2MV frequência.
Possui 250 pontos de gain, máximo 3 entradas por dia.
Possui stop de 500 e 750 pontos.
A estratégia possui 4 cenários:
Se a primeira operação do dia for loss (-500 pontos) o robô encerra as operações;
Se a primeira operação do dia for gain (+250 pontos) e a segunda for loss (-750) o robô encerra o dia com 500 pontos negativos;
Se a primeira e segunda operações do dia forem gain (+ 250 + 250) e a terceira for loss (-750) o robô encerra o dia com 250 pontos negativos;
Se as 3 operações forem gain, o robô encerra o dia com 750 pontos positivos.
Esse é o gerenciamento totalmente automatizado.
Durante o mês é possível que seja realizado gerenciamento manual, conforme estiver indo o resultado das operações, ou seja, após 2 operações positivas, por exemplo, se achar adequado, o dia será encerrado.
Gerenciamento e margem para operação.
Capital mínimo necessário = R$ 2.500,00 para cada contrato.
Após 2 dias seguidos dentro do mês, no terceiro dia sobe contrato, por exemplo:
1o dia loss - 1 contrato
2o dia loss - 1 contrato
3o dia loss - 2 contratos
4o dia loss - 3 contratos
5o dia loss - 4 contratos e assim sucessivamente, até sair um dia no positivo, lembrando, dentro do mês. Se ocorrer sequência negativa ao virar o mês, os contratos retornarão na mão inicial.
