SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DPBB3
Daniel Pinheiro Bortolansa

DPBB3

Daniel Pinheiro Bortolansa
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 147%
XPMT5-PRD
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
754
Kârla kapanan işlemler:
489 (64.85%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (35.15%)
En iyi işlem:
282.00 BRL
En kötü işlem:
-600.00 BRL
Brüt kâr:
27 785.47 BRL (93 951 pips)
Brüt zarar:
-23 171.00 BRL (69 631 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (1 584.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
1 584.00 BRL (18)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
3.98%
Maks. mevduat yükü:
20.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
378 (50.13%)
Satış işlemleri:
376 (49.87%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
6.12 BRL
Ortalama kâr:
56.82 BRL
Ortalama zarar:
-87.44 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-342.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-974.00 BRL (9)
Aylık büyüme:
-3.45%
Yıllık tahmin:
-41.81%
Algo alım-satım:
43%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.00 BRL
Maksimum:
2 558.00 BRL (36.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.80% (2 558.00 BRL)
Varlığa göre:
9.24% (474.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINJ25 275
WINM25 198
WING25 131
WINQ25 56
WINV25 53
WINZ24 32
WDOH25 3
WDOJ25 2
WDOK25 2
ITSA4 1
TRXF11 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINJ25 923
WINM25 7
WING25 230
WINQ25 736
WINV25 -92
WINZ24 202
WDOH25 18
WDOJ25 9
WDOK25 0
ITSA4 1
TRXF11 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINJ25 3.9K
WINM25 5.1K
WING25 1.3K
WINQ25 4.6K
WINV25 -752
WINZ24 1.6K
WDOH25 6.5K
WDOJ25 2K
WDOK25 0
ITSA4 2
TRXF11 20
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +282.00 BRL
En kötü işlem: -600 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 584.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -342.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
OPERAÇÕES 1/ago 4/ago 5/ago 6/ago 7/ago 8/ago 11/ago 12/ago 13/ago 14/ago 15/ago 18/ago 19/ago 20/ago 21/ago 22/ago 25/ago 26/ago 27/ago 28/ago 29/ago
ROBÔ 95 -103 89 94   104 48 101 98 102 99 -103 48 94 0 -100 101 -102 -99 53 -99


Sinal 100% automatizado, baseado no indicador 2MV frequência.

Possui  250 pontos de gain, máximo 3 entradas por dia.

Possui stop de 500 e 750 pontos.

A estratégia possui 4 cenários:

Se a primeira operação do dia for loss (-500 pontos) o robô encerra as operações;

Se a primeira operação do dia for gain (+250 pontos) e a segunda for loss (-750) o robô encerra o dia com 500 pontos negativos;

Se a primeira e segunda operações do dia forem gain (+ 250 + 250) e a terceira for loss (-750) o robô encerra o dia com 250 pontos negativos;

Se as 3 operações forem gain, o robô encerra o dia com 750 pontos positivos.

Esse é o gerenciamento totalmente automatizado.

Durante o mês é possível que seja realizado gerenciamento manual, conforme estiver indo o resultado das operações, ou seja, após 2 operações positivas, por exemplo, se achar adequado, o dia será encerrado.

Gerenciamento e margem para operação.

Capital mínimo necessário = R$ 2.500,00 para cada contrato.

Após 2 dias seguidos dentro do mês, no terceiro dia sobe contrato, por exemplo:

1o dia loss - 1 contrato

2o dia loss - 1 contrato

3o dia loss - 2 contratos

4o dia loss - 3 contratos

5o dia loss - 4 contratos e assim sucessivamente, até sair um dia no positivo, lembrando, dentro do mês. Se ocorrer sequência negativa ao virar o mês, os contratos retornarão na mão inicial.

İnceleme yok
2025.07.08 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 19:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 13:25
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 13:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 13:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.25 14:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DPBB3
Ayda 30 USD
147%
0
0
USD
9.6K
BRL
43
43%
754
64%
4%
1.19
6.12
BRL
29%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.