Nguyen An Nguyen

A11563721

Nguyen An Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
511
Kârla kapanan işlemler:
415 (81.21%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (18.79%)
En iyi işlem:
306.52 USD
En kötü işlem:
-1 021.90 USD
Brüt kâr:
13 438.43 USD (24 949 pips)
Brüt zarar:
-9 163.74 USD (11 264 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (1 283.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 680.39 USD (28)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
3.39%
Maks. mevduat yükü:
9.35%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.40
Alış işlemleri:
227 (44.42%)
Satış işlemleri:
284 (55.58%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
8.37 USD
Ortalama kâr:
32.38 USD
Ortalama zarar:
-95.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-215.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 062.38 USD (3)
Aylık büyüme:
3.69%
Yıllık tahmin:
44.77%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
644.52 USD
Maksimum:
3 063.99 USD (30.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.74% (3 079.81 USD)
Varlığa göre:
16.06% (586.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 163
USDCAD 68
EURCHF 34
XAUUSD 30
EURAUD 24
USDCHF 23
AUDCAD 16
EURUSD 14
AUDUSD 14
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
CHFJPY 8
GBPCHF 8
USDJPY 7
NZDCAD 6
EURJPY 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.7K
USDCAD 160
EURCHF 176
XAUUSD 1.3K
EURAUD -624
USDCHF 78
AUDCAD 130
EURUSD -73
AUDUSD 102
AUDCHF 46
CADCHF 89
EURGBP 33
NZDCHF -199
NZDUSD 68
CHFJPY 68
GBPCHF 40
USDJPY 451
NZDCAD 17
EURJPY 208
CADJPY 18
GBPCAD 248
EURNZD -85
EURCAD 113
GBPAUD -6
NZDJPY 119
GBPNZD 2
AUDNZD 3
AUDJPY 69
GBPJPY 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.4K
USDCAD 833
EURCHF 740
XAUUSD 2.3K
EURAUD -1.5K
USDCHF 490
AUDCAD 566
EURUSD 277
AUDUSD 452
AUDCHF 164
CADCHF 217
EURGBP -2
NZDCHF -529
NZDUSD 186
CHFJPY 637
GBPCHF 257
USDJPY 1.7K
NZDCAD 129
EURJPY 1.7K
CADJPY 27
GBPCAD 924
EURNZD -719
EURCAD 393
GBPAUD 197
NZDJPY 360
GBPNZD 11
AUDNZD 39
AUDJPY 405
GBPJPY 152
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +306.52 USD
En kötü işlem: -1 022 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 283.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -215.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16066
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
88 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
A11563721
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
2.4K
USD
38
99%
511
81%
3%
1.46
8.37
USD
31%
1:500
