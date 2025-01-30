- Büyüme
İşlemler:
368
Kârla kapanan işlemler:
180 (48.91%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (51.09%)
En iyi işlem:
978.03 USD
En kötü işlem:
-500.16 USD
Brüt kâr:
9 183.66 USD (170 137 pips)
Brüt zarar:
-6 302.85 USD (146 309 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (736.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
978.03 USD (1)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
15.96%
Maks. mevduat yükü:
15.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
201 (54.62%)
Satış işlemleri:
167 (45.38%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
7.83 USD
Ortalama kâr:
51.02 USD
Ortalama zarar:
-33.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-983.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-983.55 USD (6)
Aylık büyüme:
2.45%
Yıllık tahmin:
29.78%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
347.35 USD
Maksimum:
992.44 USD (14.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.25% (987.96 USD)
Varlığa göre:
8.77% (520.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|368
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|24K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +978.03 USD
En kötü işlem: -500 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +736.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -983.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 153
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
ICMarketsSC-MT5
|1.44 × 308
|
Exness-MT5Real8
|1.53 × 91
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.53 × 712
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.05 × 1309
|
TitanFX-MT5-01
|2.44 × 151
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 437
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
Alpari-MT5
|3.73 × 11
|
FBS-Real
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.18 × 44
|
WingoGroupLtd-Server
|5.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|5.63 × 436
|
Exness-MT5Real3
|5.79 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
CGFX-Server
|6.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|6.83 × 6
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.27 × 15
|
RoboForex-ECN
|7.40 × 15
|
Weltrade-Real
|7.86 × 113
i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...
signals have good support team thanks all of them