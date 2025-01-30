SinyallerBölümler
Piotr Drozdek

GoldenBug ICM

Piotr Drozdek
1 inceleme
Güvenilirlik
58 hafta
7 / 200K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 60%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
368
Kârla kapanan işlemler:
180 (48.91%)
Zararla kapanan işlemler:
188 (51.09%)
En iyi işlem:
978.03 USD
En kötü işlem:
-500.16 USD
Brüt kâr:
9 183.66 USD (170 137 pips)
Brüt zarar:
-6 302.85 USD (146 309 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (736.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
978.03 USD (1)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
15.96%
Maks. mevduat yükü:
15.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
201 (54.62%)
Satış işlemleri:
167 (45.38%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
7.83 USD
Ortalama kâr:
51.02 USD
Ortalama zarar:
-33.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-983.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-983.55 USD (6)
Aylık büyüme:
2.45%
Yıllık tahmin:
29.78%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
347.35 USD
Maksimum:
992.44 USD (14.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.25% (987.96 USD)
Varlığa göre:
8.77% (520.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 368
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +978.03 USD
En kötü işlem: -500 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +736.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -983.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 17
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 153
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 308
Exness-MT5Real8
1.53 × 91
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 712
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
2.05 × 1309
TitanFX-MT5-01
2.44 × 151
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 437
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Alpari-MT5
3.73 × 11
FBS-Real
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.18 × 44
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
Exness-MT5Real5
5.63 × 436
Exness-MT5Real3
5.79 × 14
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
CGFX-Server
6.25 × 4
FusionMarkets-Live
6.83 × 6
Pepperstone-MT5-Live01
7.27 × 15
RoboForex-ECN
7.40 × 15
Weltrade-Real
7.86 × 113
9 daha fazla...
Min deposit: 5000 USD
Ortalama derecelendirme:
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan
429
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan 2025.01.30 16:50  (2025.01.31 06:01 değiştirildi) 
 

i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...

signals have good support team thanks all of them

2025.03.21 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.30 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.19 05:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.14 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 19:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.12 19:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoldenBug ICM
Ayda 30 USD
60%
7
200K
USD
6.9K
USD
58
99%
368
48%
16%
1.45
7.83
USD
14%
1:500
