Joel Juanpere

SFE Grid Tickmill

Joel Juanpere
0 inceleme
Güvenilirlik
152 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 408%
TickmillEU-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 665
Kârla kapanan işlemler:
4 436 (95.09%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (4.91%)
En iyi işlem:
84.00 USD
En kötü işlem:
-558.63 USD
Brüt kâr:
10 520.17 USD (22 589 688 pips)
Brüt zarar:
-4 604.39 USD (6 696 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3318 (1 029.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 506.34 USD (101)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
99.45%
Maks. mevduat yükü:
148.89%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
4 541 (97.34%)
Satış işlemleri:
124 (2.66%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
1.27 USD
Ortalama kâr:
2.37 USD
Ortalama zarar:
-20.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
45 (-1 362.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 362.41 USD (45)
Aylık büyüme:
2.28%
Yıllık tahmin:
28.96%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 553.56 USD (28.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.62% (2 553.47 USD)
Varlığa göre:
58.29% (4 292.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XRPUSD 2024
ETHUSD 1808
SOLUSD 259
LINKUSD 145
ADAUSD 67
USDJPY 62
EURUSD 52
TLT 52
BTCUSD 51
USTEC 41
VIX 39
US500 27
GBPUSD 13
EURCAD 12
XAUUSD 6
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDJPY 1
STOXX50 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XRPUSD 5.1K
ETHUSD 451
SOLUSD 101
LINKUSD 802
ADAUSD 128
USDJPY 153
EURUSD -110
TLT -95
BTCUSD 422
USTEC -378
VIX 409
US500 -488
GBPUSD 42
EURCAD -19
XAUUSD -1
EURGBP 7
USDCHF -4
NZDJPY 3
STOXX50 -559
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XRPUSD 9.5M
ETHUSD 2.2M
SOLUSD 28K
LINKUSD 497K
ADAUSD 183K
USDJPY 2.7K
EURUSD -10K
TLT -1.1K
BTCUSD 4.5M
USTEC -504K
VIX 43K
US500 -468K
GBPUSD 5.1K
EURCAD -2.1K
XAUUSD -435
EURGBP 451
USDCHF -478
NZDJPY 424
STOXX50 -52K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +84.00 USD
En kötü işlem: -559 USD
Maksimum ardışık kazanç: 101
Maksimum ardışık kayıp: 45
Maksimum ardışık kâr: +1 029.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 362.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.00 × 2
Using   https://www.mql5.com/en/market/product/87507?source=Site+Profile+Seller
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.