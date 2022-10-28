- Büyüme
İşlemler:
4 665
Kârla kapanan işlemler:
4 436 (95.09%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (4.91%)
En iyi işlem:
84.00 USD
En kötü işlem:
-558.63 USD
Brüt kâr:
10 520.17 USD (22 589 688 pips)
Brüt zarar:
-4 604.39 USD (6 696 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3318 (1 029.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 506.34 USD (101)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
99.45%
Maks. mevduat yükü:
148.89%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
2.32
Alış işlemleri:
4 541 (97.34%)
Satış işlemleri:
124 (2.66%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
1.27 USD
Ortalama kâr:
2.37 USD
Ortalama zarar:
-20.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
45 (-1 362.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 362.41 USD (45)
Aylık büyüme:
2.28%
Yıllık tahmin:
28.96%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 553.56 USD (28.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.62% (2 553.47 USD)
Varlığa göre:
58.29% (4 292.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|2024
|ETHUSD
|1808
|SOLUSD
|259
|LINKUSD
|145
|ADAUSD
|67
|USDJPY
|62
|EURUSD
|52
|TLT
|52
|BTCUSD
|51
|USTEC
|41
|VIX
|39
|US500
|27
|GBPUSD
|13
|EURCAD
|12
|XAUUSD
|6
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|NZDJPY
|1
|STOXX50
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XRPUSD
|5.1K
|ETHUSD
|451
|SOLUSD
|101
|LINKUSD
|802
|ADAUSD
|128
|USDJPY
|153
|EURUSD
|-110
|TLT
|-95
|BTCUSD
|422
|USTEC
|-378
|VIX
|409
|US500
|-488
|GBPUSD
|42
|EURCAD
|-19
|XAUUSD
|-1
|EURGBP
|7
|USDCHF
|-4
|NZDJPY
|3
|STOXX50
|-559
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XRPUSD
|9.5M
|ETHUSD
|2.2M
|SOLUSD
|28K
|LINKUSD
|497K
|ADAUSD
|183K
|USDJPY
|2.7K
|EURUSD
|-10K
|TLT
|-1.1K
|BTCUSD
|4.5M
|USTEC
|-504K
|VIX
|43K
|US500
|-468K
|GBPUSD
|5.1K
|EURCAD
|-2.1K
|XAUUSD
|-435
|EURGBP
|451
|USDCHF
|-478
|NZDJPY
|424
|STOXX50
|-52K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +84.00 USD
En kötü işlem: -559 USD
Maksimum ardışık kazanç: 101
Maksimum ardışık kayıp: 45
Maksimum ardışık kâr: +1 029.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 362.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
