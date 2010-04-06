Euro AI

Bu EA, birçok pazar, birçok stil veya birçok fikri aynı anda ticaret yapmak için yapılmamıştır. Bir şeyi son derece iyi yapmak için yapılmıştır. Tek koşul mantığı yerine katmanlı karar alma kullanarak yalnızca EURUSD ticareti yapın. EURUSD, forex'te en likid pazardır, ancak bu likidite karmaşıklık ile birlikte gelir. Gürültü, sahte hareketler, algoritma tuzakları ve sonsuz mikro rotasyonlar, basit göstergelere veya statik kurallara dayanan çoğu sistemi yok eder. Bu EA, bu gürültünün üzerinde çalışmak için oluşturulmuştur. Yalnızca EURUSD ticareti yapar ve H1 zaman diliminde EURUSD'ye takılı olmalıdır. Mantığının her bileşeni bu ortamı varsayar. Başka sembol yok. Daha düşük zaman çerçeveleri yok. Taviz yok. Bu reaktif bir sistem değildir. Bu bir karar sistemidir.

Üç Yapay Zeka Katmanı Konsepti

Bu EA, her birinin farklı bir sorumluluğu olan üç bağımsız yapay zeka katmanını kullanarak çalışır. Bir ticaret, yalnızca üç katman da anlaştığında izin verilir. Tek bir katman bile katılmazsa, sistem hiçbir şey yapmaz. Amaç daha fazla ticaret yapmak değildir. Amaç, pazar birden fazla boyutta hizalandığında yalnızca ticaret yapmaktır.

Üç Katman Birlikte Nasıl Çalışır

  • İlk katman pazar bağlamını ve rejimiyle değerlendirir, EURUSD'nin eğilim, rotasyon veya geçişte olup olmadığını belirler
  • İkinci katman fiyat davranışını ve yapıyı analiz ederek gürültü, sahte kırılmalar ve düşük kaliteli hareketi filtreler
  • Üçüncü katman, yürütme zamanını doğrular ve mevcut koşulların sermaye maruziyetini haklı gösterip göstermediğini doğrular
  • İşlemler, yalnızca üç katmanın tümü aynı yöne hizalandığında izin verilir
  • İşlem sırasında koşullar kötüleşirse, sistem durmaktadır
  • Hiçbir tek sinyal bir ticareti zorlayamaz
  • Hareketsizlik geçerli ve beklenen bir durumdur
  • Hizalama frekansından daha önemlidir

Bu katmanlı yaklaşım, dürtüsel girişleri önemli ölçüde azaltır ve EA'nın EURUSD'nin gün içi davranışına hakim olan kısa ömürlü dalgalanmalara tepki vermesini engeller. Sistem, tepeleri veya dipleri tahmin etmeye çalışmaz. Haberleri tahmin etmez. Momentumu kör bir şekilde kovalamaz. Bunun yerine, bağlam, davranış ve zamanlama arasında yapısal bir anlaşma bekler. Bu, ticaret olmayan dönemler olacağı anlamına gelir. Bu kasıtlıdır. EURUSD gürültülü veya yönsüz olduğunda, EA hareketsiz kalır. Pazar tanınabilir bir duruma istikrar kazandığında ve zamanlama uyumlandığında, yürütme kesin ve kasıtlı hale gelir. Risk yönetimi doğrudan mantığa gömülüdür. Maruziyeti, sabit agresyon yerine pazar koşullarına göre dinamik olarak ayarlanır. Izgara davranışı, kontrol edilemeyen ortalaması ve olumsuz koşullar altında sonuçlar zorlamaya çalışma yoktur.

EA, teslim edildiği gibi tam olarak çalışmak için tasarlanmıştır. Yalnızca tek bir EURUSD H1 tablosuna takılmalıdır. Sistemin amaçlanan risk çerçevesi içinde çalışmasını sağlamak için minimum $1000 veya eşdeğeri bakiye gereklidir. Daha yüksek bakiyeler ek istikrar sağlar ancak mantığı değiştirmez. 1:100 veya daha yüksek kaldıraçlı ECN veya Raw hesapları önerilir. Tüm parametreler varsayılan değerlerde bırakılmalı ve açık işlemler varken değiştirilmemelidir. Bu EA, EURUSD'nin hız, heyecan veya sürekli aktivite hakkında olmadığını anlayan tüccarlar içindir. Sabrı, yapıyı ve hizalamayı beklemeyi amaçlar. Daha az karar, daha temiz yürütme ve eylemden önce düşünen sistemleri tercih eden tüccarlar içindir.

