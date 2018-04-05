Euro AI
- 专家
- Elzbieta Furyk
- 版本: 1.0
- 激活: 20
<p>Este EA no fue construido para operar en muchos mercados, muchos estilos o muchas ideas a la vez. Fue construido para hacer una cosa extremadamente bien. Operar solo EURUSD, utilizando toma de decisiones en capas en lugar de lógica de condición única. EURUSD es el mercado más líquido en forex, pero esa liquidez viene con complejidad. El ruido, movimientos falsos, trampas algorítmicas y rotaciones micro infinitas destruyen la mayoría de sistemas que se basan en indicadores simples o reglas estáticas. Este EA fue creado para operar por encima de ese ruido. Opera exclusivamente EURUSD y debe estar adjunto a EURUSD en el marco de tiempo H1. Cada componente de su lógica asume ese entorno. Sin otros símbolos. Sin marcos de tiempo más bajos. Sin compromisos. Este no es un sistema reactivo. Es un sistema de decisión.</p>
<p><strong>El Concepto de Las Tres Capas de IA</strong></p>
<p>Este EA opera utilizando tres capas de IA independientes, cada una con una responsabilidad diferente. Una operación se permite solo cuando las tres capas están de acuerdo. Si ni siquiera una capa está en desacuerdo, el sistema no hace nada. El objetivo no es operar más. El objetivo es operar solo cuando el mercado está alineado en múltiples dimensiones.</p>
<p><strong>Cómo las tres capas funcionan juntas</strong></p>
<ul>
<li>La primera capa evalúa el contexto del mercado y el régimen, identificando si EURUSD está tendiendo, rotando o en transición</li>
<li>La segunda capa analiza el comportamiento del precio y la estructura, filtrando ruido, rupturas falsas y movimiento de baja calidad</li>
<li>La tercera capa confirma el tiempo de ejecución, validando si las condiciones actuales justifican la exposición del capital</li>
<li>Las operaciones se permiten solo cuando las tres capas se alinean en la misma dirección</li>
<li>Si las condiciones se deterioran en el proceso, el sistema se detiene</li>
<li>Ninguna señal única puede forzar una operación</li>
<li>La inactividad es un estado válido y esperado</li>
<li>La alineación importa más que la frecuencia</li>
</ul>
<p>Este enfoque en capas reduce drásticamente las entradas impulsivas e impide que el EA reaccione a fluctuaciones de corta duración que dominan el comportamiento intradiario de EURUSD. El sistema no intenta predecir máximos o mínimos. No anticipa noticias. No persigue impulso ciegamente. En cambio, espera un acuerdo estructural entre contexto, comportamiento y tiempo. Esto significa que habrá períodos sin operaciones. Eso es intencional. Cuando EURUSD es ruidoso o sin dirección, el EA permanece inactivo. Cuando el mercado se estabiliza en un estado reconocible y el tiempo se alinea, la ejecución se vuelve precisa e intencional. La gestión del riesgo está integrada directamente en la lógica. La exposición se ajusta dinámicamente en función de las condiciones del mercado en lugar de agresión fija. No hay comportamiento de cuadrícula, sin promediado descontrolado y sin intento de forzar resultados durante condiciones desfavorables.</p>
<p>El EA está diseñado para ejecutarse exactamente como se entrega. Debe estar adjunto a un solo gráfico EURUSD H1. Se requiere un saldo mínimo de $1000 o equivalente para permitir que el sistema funcione dentro de su marco de riesgo previsto. Los saldos más altos proporcionan estabilidad adicional pero no cambian la lógica. Se recomiendan cuentas ECN o Raw con apalancamiento de 1:100 o superior. Todos los parámetros deben dejarse en valores predeterminados y no deben cambiarse mientras haya operaciones abiertas. Este EA es para operadores que entienden que EURUSD no se trata de velocidad, emoción o actividad constante. Se trata de paciencia, estructura y esperar la alineación. Es para operadores que prefieren menos decisiones, ejecución más limpia y sistemas que piensan antes de actuar.</p>
这个EA不是为了交易许多市场、许多风格或许多想法同时而构建的。它是为了做一件事而构建的——做得非常好。仅交易EURUSD，使用分层决策制定而不是单一条件逻辑。EURUSD是外汇中流动性最强的市场，但这种流动性伴随着复杂性。噪声、虚假行动、算法陷阱和无尽的微观旋转会摧毁大多数依赖简单指标或静态规则的系统。这个EA的创建目的是在这个噪声之上运作。它只交易EURUSD，必须在H1时间框架上附加到EURUSD。其逻辑的每个组成部分都假设了这个环境。没有其他符号。没有更低的时间框架。没有妥协。这不是一个反应系统。这是一个决策系统。
三层人工智能概念
这个EA使用三个独立的人工智能层运作，每层有不同的责任。只有当所有三层都同意时，才允许交易。如果甚至一层不同意，系统什么都不做。目标不是交易更多。目标是只在市场在多个维度上对齐时进行交易。
三层如何协同工作
- 第一层评估市场背景和制度，识别EURUSD是处于趋势、旋转还是过渡中
- 第二层分析价格行为和结构，过滤掉噪声、虚假突破和低质量运动
- 第三层确认执行时机，验证当前条件是否证明资本敞口是合理的
- 只有当所有三层在同一方向对齐时，才允许交易
- 如果条件在过程中恶化，系统退出
- 没有单一信号可以强制交易
- 不活动是一个有效的和预期的状态
- 对齐比频率更重要
这种分层方法大大降低了冲动入场，防止EA对主导EURUSD日内行为的短暂波动做出反应。系统不试图预测顶部或底部。它不预期新闻。它不盲目追逐动能。相反，它等待背景、行为和时机之间的结构一致。这意味着会有无交易的时期。这是故意的。当EURUSD嘈杂或无方向时，EA保持不活跃。当市场稳定到可识别的状态并且时机对齐时，执行变得精确和深思熟虑。风险管理直接嵌入到逻辑中。敞口根据市场条件而不是固定的激进性动态调整。没有网格行为，没有不受控制的平均化，也没有在不利条件下强制结果的尝试。
该EA设计为完全按交付的方式运行。它应该只附加到一个EURUSD H1图表。需要最低$1000或等价物余额，以允许系统在其预期风险框架内运作。更高的余额提供额外的稳定性但不改变逻辑。建议使用杠杆为1:100或更高的ECN或Raw账户。所有参数应保留为默认值，并在有交易开放时不更改。这个EA适用于理解EURUSD不是关于速度、兴奋或持续活动的交易者。它关于耐心、结构和等待对齐。它适用于喜欢更少决策、更清晰执行以及在行动前思考的系统的交易者。