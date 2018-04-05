Euro AI

Este EA no fue construido para operar en muchos mercados, muchos estilos o muchas ideas a la vez. Fue construido para hacer una cosa extremadamente bien. Operar solo EURUSD, utilizando toma de decisiones en capas en lugar de lógica de condición única. EURUSD es el mercado más líquido en forex, pero esa liquidez viene con complejidad. El ruido, movimientos falsos, trampas algorítmicas y rotaciones micro infinitas destruyen la mayoría de sistemas que se basan en indicadores simples o reglas estáticas. Este EA fue creado para operar por encima de ese ruido. Opera exclusivamente EURUSD y debe estar adjunto a EURUSD en el marco de tiempo H1. Cada componente de su lógica asume ese entorno. Sin otros símbolos. Sin marcos de tiempo más bajos. Sin compromisos. Este no es un sistema reactivo. Es un sistema de decisión.

El Concepto de Las Tres Capas de IA

Este EA opera utilizando tres capas de IA independientes, cada una con una responsabilidad diferente. Una operación se permite solo cuando las tres capas están de acuerdo. Si ni siquiera una capa está en desacuerdo, el sistema no hace nada. El objetivo no es operar más. El objetivo es operar solo cuando el mercado está alineado en múltiples dimensiones.

Cómo las tres capas funcionan juntas

  • La primera capa evalúa el contexto del mercado y el régimen, identificando si EURUSD está tendiendo, rotando o en transición
  • La segunda capa analiza el comportamiento del precio y la estructura, filtrando ruido, rupturas falsas y movimiento de baja calidad
  • La tercera capa confirma el tiempo de ejecución, validando si las condiciones actuales justifican la exposición del capital
  • Las operaciones se permiten solo cuando las tres capas se alinean en la misma dirección
  • Si las condiciones se deterioran en el proceso, el sistema se detiene
  • Ninguna señal única puede forzar una operación
  • La inactividad es un estado válido y esperado
  • La alineación importa más que la frecuencia

Este enfoque en capas reduce drásticamente las entradas impulsivas e impide que el EA reaccione a fluctuaciones de corta duración que dominan el comportamiento intradiario de EURUSD. El sistema no intenta predecir máximos o mínimos. No anticipa noticias. No persigue impulso ciegamente. En cambio, espera un acuerdo estructural entre contexto, comportamiento y tiempo. Esto significa que habrá períodos sin operaciones. Eso es intencional. Cuando EURUSD es ruidoso o sin dirección, el EA permanece inactivo. Cuando el mercado se estabiliza en un estado reconocible y el tiempo se alinea, la ejecución se vuelve precisa e intencional. La gestión del riesgo está integrada directamente en la lógica. La exposición se ajusta dinámicamente en función de las condiciones del mercado en lugar de agresión fija. No hay comportamiento de cuadrícula, sin promediado descontrolado y sin intento de forzar resultados durante condiciones desfavorables.

El EA está diseñado para ejecutarse exactamente como se entrega. Debe estar adjunto a un solo gráfico EURUSD H1. Se requiere un saldo mínimo de $1000 o equivalente para permitir que el sistema funcione dentro de su marco de riesgo previsto. Los saldos más altos proporcionan estabilidad adicional pero no cambian la lógica. Se recomiendan cuentas ECN o Raw con apalancamiento de 1:100 o superior. Todos los parámetros deben dejarse en valores predeterminados y no deben cambiarse mientras haya operaciones abiertas. Este EA es para operadores que entienden que EURUSD no se trata de velocidad, emoción o actividad constante. Se trata de paciencia, estructura y esperar la alineación. Es para operadores que prefieren menos decisiones, ejecución más limpia y sistemas que piensan antes de actuar.

