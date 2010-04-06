AI Consensus - French Translation

Cet EA n'a pas été construit pour trader de nombreux marchés, de nombreux styles ou de nombreuses idées à la fois. Il a été construit pour faire une chose extrêmement bien. Trader seulement l'EURUSD, en utilisant une prise de décision en couches au lieu d'une logique à condition unique. L'EURUSD est le marché le plus liquide du forex, mais cette liquidité s'accompagne de complexité. Le bruit, les faux mouvements, les pièges algorithmiques et les rotations micro infinies détruisent la plupart des systèmes qui s'appuient sur des indicateurs simples ou des règles statiques. Cet EA a été créé pour fonctionner au-dessus de ce bruit. Il trade l'EURUSD exclusivement et doit être attaché à l'EURUSD sur le timeframe H1. Chaque composant de sa logique suppose cet environnement. Pas d'autres symboles. Pas de timeframes inférieurs. Aucun compromis. Ce n'est pas un système réactif. C'est un système de décision.

Le Concept des Trois Couches d'IA

Cet EA fonctionne en utilisant trois couches d'IA indépendantes, chacune avec une responsabilité différente. Une opération n'est autorisée que lorsque les trois couches sont d'accord. Si même une couche n'est pas d'accord, le système ne fait rien. L'objectif n'est pas de trader davantage. L'objectif est de trader uniquement lorsque le marché est aligné sur plusieurs dimensions.

Comment les trois couches travaillent ensemble

La première couche évalue le contexte du marché et le régime, identifiant si l'EURUSD est en tendance, en rotation ou en transition

La deuxième couche analyse le comportement des prix et la structure, filtrant le bruit, les faux bris et les mouvements de faible qualité

La troisième couche confirme le timing d'exécution, validant si les conditions actuelles justifient l'exposition du capital

Les opérations ne sont autorisées que lorsque les trois couches sont alignées dans la même direction

Si les conditions se détériorent au cours du processus, le système s'arrête

Aucun signal unique ne peut forcer une opération

L'inactivité est un état valide et attendu

L'alignement compte plus que la fréquence

Cette approche en couches réduit considérablement les entrées impulsives et empêche l'EA de réagir aux fluctuations de courte durée qui dominent le comportement intraday de l'EURUSD. Le système n'essaie pas de prédire les sommets ou les creux. Il n'anticipe pas les nouvelles. Il ne poursuit pas aveuglément l'élan. Au lieu de cela, il attend un accord structurel entre le contexte, le comportement et le timing. Cela signifie qu'il y aura des périodes sans opérations. C'est intentionnel. Lorsque l'EURUSD est bruyant ou sans direction, l'EA reste inactif. Lorsque le marché se stabilise dans un état reconnaissable et que le timing s'aligne, l'exécution devient précise et délibérée. La gestion des risques est intégrée directement dans la logique. L'exposition s'ajuste dynamiquement en fonction des conditions du marché plutôt que d'une agression fixe. Il n'y a pas de comportement de grille, pas de lissage incontrôlé et aucune tentative de forcer les résultats pendant les conditions défavorables.

L'EA est conçu pour être exécuté exactement tel qu'il est livré. Il doit être attaché à un seul graphique EURUSD H1. Un solde minimum de $1000 ou équivalent est requis pour permettre au système de fonctionner dans son cadre de risque prévu. Des soldes plus élevés offrent une stabilité supplémentaire mais ne modifient pas la logique. Les comptes ECN ou Raw avec un effet de levier de 1:100 ou plus sont recommandés. Tous les paramètres doivent être laissés aux valeurs par défaut et ne doivent pas être modifiés lors d'opérations ouvertes. Cet EA est pour les traders qui comprennent que l'EURUSD ne concerne pas la vitesse, l'excitation ou l'activité constante. Il s'agit de patience, de structure et d'attendre l'alignement. C'est pour les traders qui préfèrent moins de décisions, une exécution plus claire et des systèmes qui réfléchissent avant d'agir.