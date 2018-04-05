Euro AI

AI Consensus - Korean Translation

이 EA는 많은 시장, 많은 스타일 또는 많은 아이디어를 동시에 거래하기 위해 구축되지 않았습니다. 한 가지를 극도로 잘 하기 위해 구축되었습니다. 단일 조건 로직 대신 계층화된 의사 결정을 사용하여 EURUSD만 거래합니다. EURUSD는 외환에서 가장 유동적인 시장이지만 그 유동성은 복잡성을 동반합니다. 소음, 가짜 움직임, 알고리즘 함정 및 무한한 마이크로 회전은 간단한 지표 또는 정적 규칙에 의존하는 대부분의 시스템을 파괴합니다. 이 EA는 그 소음 위에서 작동하도록 만들어졌습니다. EURUSD만 거래하며 H1 시간대의 EURUSD에 연결되어야 합니다. 그 논리의 모든 구성 요소는 그 환경을 가정합니다. 다른 기호 없음. 더 낮은 시간대 없음. 타협 없음. 이것은 반응 시스템이 아닙니다. 이것은 의사 결정 시스템입니다.

세 가지 AI 레이어 개념

이 EA는 각각 다른 책임을 가진 세 개의 독립적인 AI 레이어를 사용하여 작동합니다. 세 레이어 모두 동의할 때만 거래가 허용됩니다. 한 레이어라도 동의하지 않으면 시스템은 아무것도 하지 않습니다. 목표는 더 많이 거래하는 것이 아닙니다. 목표는 시장이 여러 차원에서 정렬될 때만 거래하는 것입니다.

세 레이어가 어떻게 함께 작동하는지

  • 첫 번째 레이어는 시장 맥락과 제도를 평가하여 EURUSD가 추세, 회전 또는 전환 중인지 식별합니다
  • 두 번째 레이어는 가격 행동과 구조를 분석하여 소음, 거짓 돌파 및 저품질 이동을 필터링합니다
  • 세 번째 레이어는 실행 타이밍을 확인하고 현재 조건이 자본 노출을 정당화하는지 검증합니다
  • 세 레이어 모두 같은 방향으로 정렬될 때만 거래가 허용됩니다
  • 프로세스 중에 조건이 악화되면 시스템이 중단됩니다
  • 단일 신호도 거래를 강제할 수 없습니다
  • 비활동은 유효하고 예상되는 상태입니다
  • 정렬이 빈도보다 더 중요합니다

이 계층화된 접근 방식은 충동적인 진입을 크게 줄이고 EURUSD의 일중 행동을 지배하는 단기 변동에 EA가 반응하는 것을 방지합니다. 시스템은 최고점이나 최저점을 예측하려고 시도하지 않습니다. 뉴스를 예측하지 않습니다. 맹목적으로 모멘텀을 추적하지 않습니다. 대신 맥락, 행동 및 타이밍 간의 구조적 합의를 기다립니다. 이는 거래 없는 기간이 있음을 의미합니다. 그것은 의도적입니다. EURUSD가 시끄럽거나 방향이 없을 때 EA는 비활성 상태로 유지됩니다. 시장이 인식 가능한 상태로 안정화되고 타이밍이 정렬되면 실행은 정확하고 신중해집니다. 위험 관리는 논리에 직접 내장되어 있습니다. 노출은 고정된 공격성이 아닌 시장 조건에 따라 동적으로 조정됩니다. 그리드 행동이 없고, 제어되지 않는 평균화가 없으며, 불리한 조건에서 결과를 강제하려는 시도가 없습니다.

EA는 제공되는 그대로 정확하게 실행되도록 설계되었습니다. 단일 EURUSD H1 차트에만 연결해야 합니다. 시스템이 의도된 위험 프레임워크 내에서 작동할 수 있도록 최소 $1000 이상의 잔액이 필요합니다. 잔액이 높을수록 안정성이 향상되지만 논리는 변경되지 않습니다. 레버리지 1:100 이상의 ECN 또는 Raw 계정이 권장됩니다. 모든 매개변수는 기본값으로 설정된 상태로 두어야 하며 거래가 열려 있는 동안 변경하면 안 됩니다. 이 EA는 EURUSD가 속도, 흥분 또는 지속적인 활동에 관한 것이 아님을 이해하는 거래자를 위한 것입니다. 그것은 인내심, 구조 및 정렬을 기다리는 것에 관한 것입니다. 더 적은 결정, 더 깔끔한 실행 및 행동하기 전에 생각하는 시스템을 선호하는 거래자를 위한 것입니다.

추천 제품
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro AI 는 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD 등의 주요 통화쌍, 금(XAU/USD), 원유(Brent, WTI), 그리고 암호화폐(BTC, ETH, LTC 등)와 같은 인기 금융상품에서 활발히 트레이딩을 수행하기 위한 다기능 로봇입니다. 알고리즘의 핵심은 기존 이동평균(Moving Average) 대비 더 명확한 신호를 제공하는 개량된 Hull 이동평균(HMA)을 기반으로 합니다. 이 어드바이저(Expert Advisor)는 짧은 시간 동안의 가격 변동에 유연하게 대응하고, 주문을 체결할 때 그리드(Grid) 원리와 고급 리스크 관리 도구를 활용합니다. 내장된 시각화 패널로 인해 트레이딩 파라미터를 설정하고 제어하기가 간편합니다. HMA Scalper Pro AI 의 주요 기능과 목적 스캘핑 접근 방식 짧은 가격 변동에 중점을 두어, 신속하게 잠재적 매수·매도 시점을 파악하도록 설계되었습니다. 그리드(Grid)
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA는 다음 기사를 기반으로 합니다. https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 거래 조건 - X 기간 EMA 및 MACD 아래에서 통화 쌍 거래가 음의 영역에 있는지 확인하십시오. - 가격이 X 기간 EMA 위로 교차할 때까지 기다린 다음 MACD가 음수에서 양수로 교차하는 과정에 있는지 또는 5개 막대 내에서 양수 영역으로 교차했는지 확인하십시오. - 20기간 EMA 위로 10핍 매수하세요. - 진입 시점의 포지션 X에 위험 금액을 더한 금액을 매도하십시오. 후반부에 스톱을 손익분기점으로 이동합니다. - 후행 정지 사용 위험 경고 ADX PRO를 구입하기 전에 관련된 위험을 인지하십시오. 과거 실적은 미래 수익성을 보장하지 않습니다(EA도 손실을 입을 수 있음). 표시된 백 테스트(예: 스크린샷)는 최상의 매개변수를 찾기 위해 고도로 최적화되어 있지만 결과
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experts
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experts
Hamster Scalping은 마틴게일을 사용하지 않는 완전 자동화된 거래 고문입니다. 야간 스캘핑 전략. RSI 표시기와 ATR 필터는 입력으로 사용됩니다. 고문은 헤징 계정 유형이 필요합니다. 실제 작업 및 기타 개발 모니터링은 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 일반 권장 사항 최소 예치금 $100, 최소 스프레드의 ECN 계정 사용, 기본 설정은 eurusd M5 gmt + 3입니다. 입력 매개변수 EA는 4자리 및 5자리 따옴표 모두에서 작동합니다. 입력 매개변수에서 5자에 대해 포인트로 값을 표시하면 자동으로 모든 것을 4자로 다시 계산합니다. NewCycle - 모드가 켜져 있으면 고문이 멈추지 않고 작동하고, 모드가 꺼져 있으면 일련의 거래가 완료된 후 고문이 새 주문을 열지 않습니다. 기간 표시기1 - 첫 번째 표시기의 기간. 상위 레벨 - 고문이 판매를 시작하는 첫 번째 지표의
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experts
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - 버전 2025 249달러 - 첫 5명만! 실시간 신호 Sonic R Pro Enhanced의 실시간 성과 확인하기: 거래 전략 Sonic R Pro Enhanced는 Dragon Band (EMA 34 및 EMA 89)를 기반으로 한 전통적인 Sonic R 전략의 업그레이드 버전으로, 자동화된 거래 시스템입니다. 타임프레임: M15, M30 지원 통화쌍: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 거래 스타일: 스윙 트레이딩 - 풀백 및 반대 트렌드 최소 자본: 500 USD 레버리지: 1:200 이상 사용자 가이드 Sonic R Pro Enhanced는 단순함을 위해 최적화되었습니다. 사용자는 RiskAmount 하나의 파라미터만 설정하면 됩니다. RiskAmount < 0일 경우: 계좌 잔액의 백분율로 위험을 계산 RiskAmount > 0일 경우: 거래당 고정 USD 금액으로 위험을 설정 예제:
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven은 2025년 12월 8일까지 프로모션 출시가 적용됩니다. 이 Expert Advisor는 모든 자산에 적용 가능하며, 범용적입니다. Multi-Asset Scalper EA는 MetaTrader 5 플랫폼용으로 개발된 전문 자동 거래 시스템으로, 여러 자산에 대한 동시 스캘핑 거래를 위해 설계되었습니다. 버전 8.2는 트리플 컨펌 및 통합 위험 관리 기능을 갖춘 멀티 타임프레임 기술을 통합했습니다. 기술 아키텍처 1. 지능형 신호 시스템 멀티 타임프레임 계산: 트리플 분석(컨펌, 패스트 컨펌, 슬로우 컨펌) 투표 시스템: 가중치 조정이 가능한 3가지 주요 지표(EMA, MACD, RSI) 위험 모드: 민감도에 영향을 미치는 5단계(초공격적 → 초보수적) 2. 고급 위험 관리 하이브리드 랏 계산: 고정 또는 위험 기반(USD) 무한 손익분기점: 핍이 아닌 달러로 계산되는 점진적 시스템. 목표 이익
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
VR Black Box는 경험 많은 트레이더 겸 프로그래머가 개발한 현대적인 자동 매매 전문가 어드바이저입니다. 검증된 추세 추종 전략을 기반으로 한 강력한 거래 도구입니다. 이 로봇은 오랜 기간에 걸친 개발과 개선 과정을 거쳤으며, 꾸준히 업데이트되고 변화하는 시장 환경에 적응해 왔습니다. 실제 거래 계좌에서 여러 해 동안 운용되면서 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 신뢰할 수 있는 조력자로 입증되었습니다. 세트 파일, 제품의 데모 버전, 지침 및 보너스를 사용할 수 있습니다. [블로그] 버전: [MetaTrader 4] 주요 전략 로봇은 여러 가지 거래 모드를 구현합니다: 매수와 매도 포지션을 번갈아 여는 방식 (Buy and Sell alternately). 동시에 매수와 매도 거래를 수행 (Buy and Sell at the same time). 무작위 방향 선택 (Randomly Buy or Sell, “오рел или решка” 전략과 유사). 매수 전용 (Buy on
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Experts
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
G Edge
Krzysztof Sitko
Experts
G Edge MT5: The Ultimate Trading Advantage G Edge is not just a trading robot—it is your technological dominance in the market. Engineered for surgical precision, this bot redefines algorithmic trading standards. By utilizing advanced entry algorithms, G Edge achieves a stunning 96.5% win rate while keeping the drawdown below 2% . This tool is designed for traders who demand maximum capital growth with minimal risk exposure . Key Performance Achievements (2025 Backtest) The numbers speak for
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (78)
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 HFT MT5 챌린지 성능 모니터 (실계정용 아님): 브로커: Fusion Market 로그인: 89600 비밀번호: Greenman89$ 서버: FusionMarkets-demo 이전에 출시된 MT4 버전의 700개 이상의 진정한 5성 리뷰: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews 공개 채널: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 주요 기능 HFT 챌린지를 위해 특별히 설계: Prop Firms 챌린지를 낮은 드로우다운과 스톱 로스로 효율적으로 통과하도록 맞춤화되었습니다. 지원: 설정 파일 제공 외에도 VPS 설정, MT 설정, EA 다운로드, 봇 설정
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experts
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Experts
MT4 버전  |  Valable ZigZag표시   |  FAQ Grid HLevel  전문가 어드바이저는 매월 외환 시장에서 안정적인 수익을 내고자 하는 트레이더에게 적합합니다. 전문가 어드바이저는 평균화 전략에 따라 작동하므로 올바르게 사용하는 것이 좋습니다.   "올바르게"사용한다는 것은 시장의 반전 지점에서 평균화 된 거래를 시작하고 글로벌 추세의 방향으로 만 거래하는 것을 의미합니다. 주요 추세의 방향에 관해서는 H4 기간의 Valable ZigZag 표시기로 결정하는 것이 좋습니다. 지표로 시장이 변할 수있는 수준을 결정하는 것이 더 어렵 기 때문에 평균화 주문을 사용하여 시장에보다 정확하게 진입하기 위해 거래자가 차트에서 수동으로설정하는 것이 좋습니다.   Telegram 채팅:  @it_trader_chat 새로운 Expert Advisor Prop Master   - 트레이딩 터미널에서 테스트해보세요 https://www.mql5.com/ko/market/prod
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 499에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
보텍스 터보 — “폭풍을 거래하고, 보텍스를 제어하세요” Vortex Turbo는 지능형 트레이딩의 다음 진화 단계를 제시하는 독보적인 플랫폼으로, 최첨단 AI 아키텍처, 적응형 시장 로직, 그리고 정밀한 리스크 관리 기능을 결합했습니다. 검증된 알고리즘 원칙을 기반으로 구축된 Vortex Turbo는 새로운 차원의 예측 인텔리전스를 통해 다양한 전략을 하나의 고속 생태계로 통합합니다. 금(XAUUSD(GOLD)) 스캘핑 전문가로 설계된 Vortex Turbo는 제어된 마틴게일 및 평균화 그리드 전략을 사용하며, 각   포지션은 내장된 손절매 기능으로 완벽하게 보호되어   강력함, 정확성, 그리고 안전성 사이의 완벽한 균형을 보장합니다. 정말 중요합니다! 전문가 서비스를 구매하신 후 개인 메시지를 보내주세요. 필요한 모든 권장 사항이 담긴 안내를 보내드리겠습니다. $555 가격은 1월 19일 월요일까지 유효합니다. 이후 가격은 $675로 인상됩니다. (최종 가격 $1999) Vo
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 199  USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속도와 신호 품질 간의 최적 균형) 레버리지 : 최소 1
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
소품 준비 완료! 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과     |    공개 커뮤니티 출시 가격: 249달러, 다음 가격: 349달러 (재고 6개 남음) 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다. 이 전략은 2006년부
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다 Argos Rage 는 내장된 DeepSeek AI 시스템 을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다. Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다. Live Signal 시간프레임: M30 레버리지:  최소 1:20 입금액:  최소 $100 거래종목:  XAUUSD, EURUSD 브로커:  제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury 를 무료로 받으실 수 있습니다. 구매 후 저에게 연락해 주세요. Argos Rage 는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다. 이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다. Argos Fury 가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Ra
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (55)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
제작자의 제품 더 보기
Euro Star
Elzbieta Furyk
Experts
저를 직접 연락해 주세요. Telegram 그룹에 추가해 드리겠습니다 화려한 백테스트를 보여주며 6개월 안에 은퇴할 수 있다고 약속하는 또 다른 EA를 기대하며 여기까지 오셨다면, 이건 아닙니다. 잠자는 동안 $100을 $10,000으로 바꿔주는 마틴게일 마법을 기대하고 있다면—솔직히 말해, 우리 둘 다의 시간을 아끼고 그냥 넘어가세요. Euro Star는 외환 시장에서 진짜 돈은 불꽃놀이 같은 연출로 벌 수 없다는 걸 이미 이해하고 있는 트레이더들을 위해 만들어졌습니다. 진짜 수익은 규율, 실제로 검증되는 수학, 그리고 부주의해졌을 때 시장이 얼마나 가혹해질 수 있는지에 대한 건전한 존중에서 나옵니다. 수년간 제가 배운 한 가지는 이것입니다:  변동성은 계좌를 망치지 않습니다. 조급함이 망칩니다. 마틴게일? 네, 악명이 있죠—그리고 그럴 만합니다. 무엇을 하는지 모르면 어떤 뉴스 급등보다도 빠르게 계좌를 날려버릴 수 있습니다. 하지만 핵심은 이겁니다. 제대로 설계되고, 명확한 한
Lumeris
Elzbieta Furyk
5 (2)
Experts
시작하기 전에, 저는 당신에게 완전히 솔직해야 합니다. 만약 당신이 하룻밤 사이에 부자가 되게 해줄 EA를 찾고 있다면, Lumeris는 당신을 위한 것이 아닙니다. 만약 500달러를 한 달 만에 5만 달러로 바꿀 수 있다고 기대한다면, 다른 곳을 찾아보시기 바랍니다. 이 EA는 외환시장에서 진정한 지속 가능한 부가 어떻게 구축되는지를 이해하는 인내심 있는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이는 거래 하나하나, 하루하루, 달마다 꾸준히 쌓여가는 것입니다. 외환 거래 — 수동이든 알고리즘이든 — 는 인내를 요구합니다. 시장은 당신의 청구서, 꿈, 긴급함에 관심이 없습니다. 시장은 인내를 보상하고, 탐욕을 벌하며, 결과를 억지로 만들려는 사람을 파괴합니다. 수년간의 거래와 수개월에 걸친 EA 개발을 통해, 가장 성공적인 트레이더는 모든 움직임을 잡는 사람이 아니라, 복리 성장이 마법을 발휘할 만큼 충분히 오래 게임에 남아있는 사람임을 배웠습니다. Lumeris는 이러한 철학을 구현합니다
Gold Star MT5
Elzbieta Furyk
Experts
Gold Star - Korean Translation 시작하기 전에 기대치를 올바르게 설정해봅시다. Gold Star는 지속적으로 거래하거나 XAUUSD의 모든 틱에 반응하도록 설계된 EA가 아닙니다. 혼란스러운 가격 움직임 중에 진입을 강제하려고 하지 않으며, 거래를 생성하기 위해서만 활성 상태를 유지하려고 하지 않습니다. 이 시스템은 금이 단계의 시장이라는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다 — 길고 오래 지속되는 압축 기간 다음에 갑작스럽고 공격적인 확장이 따릅니다. Gold Star는 XAUUSD만 거래합니다. 다른 심볼 없음, 다중 시장 로직 없음, 일반적인 적응 없음. EA 내의 모든 규칙은 금의 변동성 행동, 세션 역학 및 유동성 주도 움직임에 특별히 맞춤화됩니다. 금은 통화처럼 행동하지 않으며, Gold Star도 그렇게 취급하지 않습니다. Gold Star는 가격을 추적하지 않습니다. 구조를 기다립니다. 대부분의 시스템이 실패하는 바로 그 자리에서 Gold
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experts
Full Snap은 기본 원칙에 기반합니다: 각 통화쌍은 고유한 "개성", 변동성 패턴 및 최적의 거래 조건을 가지고 있습니다. Full Snap은 모든 시장에 일반적인 전략을 적용하는 대신, 목표 통화쌍의 효율성을 극대화하도록 각각 특별히 조정된 8가지 개별 알고리즘 전략을 사용합니다. 이 전문가 자문(EA)은 완벽하게 맞춤화된 전략에 집중하며, 각 알고리즘은 통화쌍의 고유한 특성을 활용하여 다양한 시장 조건에서 수익을 창출합니다. 최상의 결과를 위해 EURUSD H1에서 Full Snap의 백테스트와 실시간 테스트를 반드시 수행하십시오. 통화쌍별 맞춤 전략 구조 EURUSD - 기관 자금 흐름 추적기 전략  유동성 돌파 감지: EURUSD는 전 세계에서 가장 높은 기관 자금 흐름을 가지고 있습니다. Full Snap의 EURUSD 알고리즘은 가격과 거래량 분석을 통해 기관 누적 구간을 식별하고, 소매 매수/매도 손절이 발동될 때와 기관 자금이 유입될 때 진입합니다. 시스템은 유
Kiwi Sniper AI
Elzbieta Furyk
Experts
Kiwi Sniper AI - Korean Translation 먼저 Kiwi Sniper AI가 무엇을 위해 구축되었는지 명확히 정의해봅시다. Kiwi Sniper AI는 제네릭 멀티 통화 로봇이 아니며 모든 시장에 동일한 로직을 적용하는 EA가 아닙니다. 이는 NZD 기반 쌍을 위해 특별히 설계되었으며 NZDUSD, NZDCAD, NZDCHF 및 NZDJPY에 초점을 맞춥니다. 이 쌍들은 매우 구체적인 행동 프로필을 공유합니다. 그들은 주요 쌍보다 느리게 움직이는 경향이 있으며, 연장된 기간 동안 압축 상태로 유지되며, 거시 경제 및 심리 변화에 늦게 반응합니다. 모멘텀이 마침내 발전할 때, 지속성은 종종 더 빠른 수단보다 더 깔끔하고 질서 있습니다. Kiwi Sniper AI는 이 지연된 명확성을 활용하기 위해 구축되었습니다. 이 EA는 시장 방향을 예측하려고 시도하지 않습니다. 시장이 이미 의도를 보여줄 때까지 기다렸다가 이에 따라 자신의 위치를 잡습니다. 첫 번째 임펄스를
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변