AI Consensus - Korean Translation

이 EA는 많은 시장, 많은 스타일 또는 많은 아이디어를 동시에 거래하기 위해 구축되지 않았습니다. 한 가지를 극도로 잘 하기 위해 구축되었습니다. 단일 조건 로직 대신 계층화된 의사 결정을 사용하여 EURUSD만 거래합니다. EURUSD는 외환에서 가장 유동적인 시장이지만 그 유동성은 복잡성을 동반합니다. 소음, 가짜 움직임, 알고리즘 함정 및 무한한 마이크로 회전은 간단한 지표 또는 정적 규칙에 의존하는 대부분의 시스템을 파괴합니다. 이 EA는 그 소음 위에서 작동하도록 만들어졌습니다. EURUSD만 거래하며 H1 시간대의 EURUSD에 연결되어야 합니다. 그 논리의 모든 구성 요소는 그 환경을 가정합니다. 다른 기호 없음. 더 낮은 시간대 없음. 타협 없음. 이것은 반응 시스템이 아닙니다. 이것은 의사 결정 시스템입니다.

세 가지 AI 레이어 개념

이 EA는 각각 다른 책임을 가진 세 개의 독립적인 AI 레이어를 사용하여 작동합니다. 세 레이어 모두 동의할 때만 거래가 허용됩니다. 한 레이어라도 동의하지 않으면 시스템은 아무것도 하지 않습니다. 목표는 더 많이 거래하는 것이 아닙니다. 목표는 시장이 여러 차원에서 정렬될 때만 거래하는 것입니다.

세 레이어가 어떻게 함께 작동하는지

첫 번째 레이어는 시장 맥락과 제도를 평가하여 EURUSD가 추세, 회전 또는 전환 중인지 식별합니다

두 번째 레이어는 가격 행동과 구조를 분석하여 소음, 거짓 돌파 및 저품질 이동을 필터링합니다

세 번째 레이어는 실행 타이밍을 확인하고 현재 조건이 자본 노출을 정당화하는지 검증합니다

세 레이어 모두 같은 방향으로 정렬될 때만 거래가 허용됩니다

프로세스 중에 조건이 악화되면 시스템이 중단됩니다

단일 신호도 거래를 강제할 수 없습니다

비활동은 유효하고 예상되는 상태입니다

정렬이 빈도보다 더 중요합니다

이 계층화된 접근 방식은 충동적인 진입을 크게 줄이고 EURUSD의 일중 행동을 지배하는 단기 변동에 EA가 반응하는 것을 방지합니다. 시스템은 최고점이나 최저점을 예측하려고 시도하지 않습니다. 뉴스를 예측하지 않습니다. 맹목적으로 모멘텀을 추적하지 않습니다. 대신 맥락, 행동 및 타이밍 간의 구조적 합의를 기다립니다. 이는 거래 없는 기간이 있음을 의미합니다. 그것은 의도적입니다. EURUSD가 시끄럽거나 방향이 없을 때 EA는 비활성 상태로 유지됩니다. 시장이 인식 가능한 상태로 안정화되고 타이밍이 정렬되면 실행은 정확하고 신중해집니다. 위험 관리는 논리에 직접 내장되어 있습니다. 노출은 고정된 공격성이 아닌 시장 조건에 따라 동적으로 조정됩니다. 그리드 행동이 없고, 제어되지 않는 평균화가 없으며, 불리한 조건에서 결과를 강제하려는 시도가 없습니다.

EA는 제공되는 그대로 정확하게 실행되도록 설계되었습니다. 단일 EURUSD H1 차트에만 연결해야 합니다. 시스템이 의도된 위험 프레임워크 내에서 작동할 수 있도록 최소 $1000 이상의 잔액이 필요합니다. 잔액이 높을수록 안정성이 향상되지만 논리는 변경되지 않습니다. 레버리지 1:100 이상의 ECN 또는 Raw 계정이 권장됩니다. 모든 매개변수는 기본값으로 설정된 상태로 두어야 하며 거래가 열려 있는 동안 변경하면 안 됩니다. 이 EA는 EURUSD가 속도, 흥분 또는 지속적인 활동에 관한 것이 아님을 이해하는 거래자를 위한 것입니다. 그것은 인내심, 구조 및 정렬을 기다리는 것에 관한 것입니다. 더 적은 결정, 더 깔끔한 실행 및 행동하기 전에 생각하는 시스템을 선호하는 거래자를 위한 것입니다.