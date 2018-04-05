AI Consensus - Portuguese Translation

Este EA não foi construído para negociar muitos mercados, muitos estilos ou muitas ideias de uma vez. Foi construído para fazer uma coisa extremamente bem. Negociar apenas EURUSD, usando tomada de decisão em camadas em vez de lógica de condição única. EURUSD é o mercado mais líquido em forex, mas essa liquidez vem com complexidade. Ruído, movimentos falsos, armadilhas algorítmicas e rotações micro infinitas destroem a maioria dos sistemas que se baseiam em indicadores simples ou regras estáticas. Este EA foi criado para operar acima desse ruído. Ele negocia EURUSD exclusivamente e deve ser anexado a EURUSD no timeframe H1. Cada componente de sua lógica assume esse ambiente. Nenhum outro símbolo. Nenhum timeframe menor. Nenhum compromisso. Este não é um sistema reativo. É um sistema de decisão.

O Conceito das Três Camadas de IA

Este EA opera usando três camadas de IA independentes, cada uma com uma responsabilidade diferente. Uma negociação é permitida apenas quando todas as três camadas concordam. Se nem mesmo uma camada discorda, o sistema não faz nada. O objetivo não é negociar mais. O objetivo é negociar apenas quando o mercado está alinhado em várias dimensões.

Como as três camadas funcionam juntas

A primeira camada avalia o contexto do mercado e o regime, identificando se EURUSD está tendendo, rotacionando ou em transição

A segunda camada analisa o comportamento do preço e a estrutura, filtrando ruído, rompimentos falsos e movimento de baixa qualidade

A terceira camada confirma o tempo de execução, validando se as condições atuais justificam a exposição do capital

As negociações são permitidas apenas quando todas as três camadas se alinham na mesma direção

Se as condições se deteriorarem no processo, o sistema é reduzido

Nenhum sinal único pode forçar uma negociação

A inatividade é um estado válido e esperado

O alinhamento importa mais do que a frequência

Esta abordagem em camadas reduz drasticamente as entradas impulsivas e impede que o EA reaja a flutuações de curta duração que dominam o comportamento intradiário do EURUSD. O sistema não tenta prever altos ou baixos. Não antecipa notícias. Não persegue impulso cegamente. Em vez disso, aguarda acordo estrutural entre contexto, comportamento e tempo. Isso significa que haverá períodos sem negociações. Isso é intencional. Quando EURUSD é barulhento ou sem direção, o EA permanece inativo. Quando o mercado se estabiliza em um estado reconhecível e o tempo se alinha, a execução se torna precisa e deliberada. O gerenciamento de risco é incorporado diretamente na lógica. A exposição é ajustada dinamicamente com base nas condições do mercado em vez de agressão fixa. Não há comportamento de grade, sem averaging incontrolado e sem tentativa de forçar resultados durante condições desfavoráveis.

O EA é projetado para ser executado exatamente como fornecido. Deve ser anexado a um único gráfico EURUSD H1. Um saldo mínimo de $1000 ou equivalente é necessário para permitir que o sistema funcione dentro de seu framework de risco pretendido. Saldos mais altos fornecem estabilidade adicional, mas não mudam a lógica. Contas ECN ou Raw com alavancagem de 1:100 ou superior são recomendadas. Todos os parâmetros devem ser deixados em valores padrão e não devem ser alterados enquanto há negociações abertas. Este EA é para traders que entendem que EURUSD não é sobre velocidade, emoção ou atividade constante. É sobre paciência, estrutura e aguardar alinhamento. É para traders que preferem menos decisões, execução mais limpa e sistemas que pensam antes de agir.