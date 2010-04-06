Euro AI

AI Consensus - Russian Translation

Этот советник не был создан для торговли многими рынками, многими стилями или множеством идей одновременно. Он был создан для выполнения одного дела чрезвычайно хорошо. Торговля только EURUSD с использованием многоуровневого принятия решений вместо логики с единственным условием. EURUSD — это самый ликвидный рынок на форексе, но эта ликвидность приходит со сложностью. Шум, поддельные движения, алгоритмические ловушки и бесконечные микроротации разрушают большинство систем, которые полагаются на простые индикаторы или статические правила. Этот советник был создан для работы выше этого шума. Он торгует EURUSD исключительно и должен быть прикреплён к EURUSD на таймфрейме H1. Каждый компонент его логики предполагает эту среду. Никаких других символов. Никаких более низких таймфреймов. Никаких компромиссов. Это не реактивная система. Это система принятия решений.

Концепция трёх уровней искусственного интеллекта

Этот советник работает, используя три независимых уровня искусственного интеллекта, каждый с разной ответственностью. Сделка разрешается только когда все три уровня согласны. Если даже один уровень не согласен, система ничего не делает. Цель не в том, чтобы торговать больше. Цель — торговать только когда рынок выровнен по нескольким измерениям.

Как три уровня работают вместе

  • Первый уровень оценивает контекст рынка и режим, определяя, находится ли EURUSD в тренде, ротации или переходе
  • Второй уровень анализирует поведение цены и структуру, отфильтровывая шум, ложные разрывы и низкокачественные движения
  • Третий уровень подтверждает время исполнения, проверяя, оправданы ли текущие условия раскрытием капитала
  • Сделки разрешаются только когда все три уровня выровнены в одном направлении
  • Если условия ухудшаются в процессе, система стоит
  • Ни один сигнал не может заставить совершить сделку
  • Бездействие — это допустимое и ожидаемое состояние
  • Выравнивание важнее, чем частота

Этот многоуровневый подход резко снижает импульсивные входы и предотвращает использование советником реагирования на короткоживущие колебания, которые доминируют в поведении EURUSD в течение дня. Система не пытается предсказать вершины или дна. Она не предвосхищает новости. Она не слепо преследует импульс. Вместо этого она ждёт структурного согласия между контекстом, поведением и временем. Это означает, что будут периоды без сделок. Это намеренно. Когда EURUSD шумный или без направления, советник остаётся неактивным. Когда рынок стабилизируется в узнаваемое состояние и время выравнивается, исполнение становится точным и целенаправленным. Управление рисками встроено непосредственно в логику. Экспозиция корректируется динамически на основе условий рынка, а не фиксированной агрессии. Нет сеточного поведения, нет неконтролируемого усреднения и нет попыток добиться результатов во время неблагоприятных условий.

Советник разработан для использования именно в том виде, в котором он поставляется. Он должен быть прикреплён только к одному графику EURUSD H1. Требуется минимальный баланс в размере $1000 или эквивалент для работы системы в рамках предусмотренной структуры управления рисками. Более высокие балансы обеспечивают дополнительную стабильность, но не изменяют логику. Рекомендуются счета ECN или Raw с плечом 1:100 или выше. Все параметры должны быть оставлены в значениях по умолчанию и не изменяться, пока открыты сделки. Этот советник предназначен для трейдеров, которые понимают, что EURUSD — это не о скорости, азарте или постоянной активности. Это о терпении, структуре и ожидании выравнивания. Это для трейдеров, которые предпочитают меньше решений, чистое исполнение и системы, которые думают перед тем, как действовать.

Рекомендуем также
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие). В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебани
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Эксперты
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Эксперты
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Эксперты
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Эксперты
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven будет работать по специальной цене до 8 декабря 2025 года. Этот советник адаптируется к любому активу. Он универсален. Multi-Asset Scalper EA — профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5 и предназначенная для скальпинга нескольких активов одновременно. Версия 8.2 включает в себя технологию многотаймфреймовых сигналов с тройным подтверждением и интегрированным управлением рисками. Техническая архитектура
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Эксперты
VR Black Box — это современный автоматический торговый эксперт, разработанный опытным трейдером программистом. Мощный торговый инструмент, построенный на проверенной стратегии следования за трендовыми движениями рынка. Этот робот прошёл длительный путь развития и усовершенствования, регулярно обновляясь и адаптируясь к меняющимся условиям рынка. За годы эксплуатации на реальных торговых счетах он зарекомендовал себя как надежный помощник как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Файлы нас
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Эксперты
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Эксперты
Magic Grid MT5 - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию (на счету типа хеджинг). Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли). Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютны
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Pro Trader EA
Igor Widiger
Эксперты
Опытному трейдеру крайне важно иметь подходящие инструменты и ресурсы для успеха на рынке. Pro Trader EA предлагает профессиональное и эффективное торговое решение. С нашим инновационным программным обеспечением вы сможете автоматизировать торговые стратегии, получать точные торговые сигналы и избегать эмоций. Pro Trader EA позволяет торговать различными классами активов, предлагает аналитику в реальном времени и удобный интерфейс. Наша служба поддержки готова ответить на любые вопросы. Использ
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Эксперты
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (78)
Эксперты
HFT PropFirm EA MT5 [советник HFT для проп-фирм MT5] также известен как Green Man благодаря своему узнаваемому логотипу от Dilwyn Tng, это торговый робот (Expert Advisor, EA), разработанный специально для прохождения челленджей и оценок проп-фирм (prop firms), которые допускают стратегии высокочастотной торговли (HFT). Теперь Greenman HFT PropFirm EA MT5 полностью автоматический! Бесплатная лицензия на 1 счёт для All-In-One Breakout EA [советник пробоя «всё в одном»] при покупке HFT PropFirm EA
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Эксперты
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временны
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Эксперты
Версия МТ4 |  Индикатор   Valable ZigZag   |   FAQ Советник   Grid HLevel   идеально подходит для тех трейдеров, которые хотят получать стабильную прибыль на рынке Forex каждый месяц. Советник работает по стратегии усреднения, и я предлагаю Вам использовать ее правильно.   Использовать «правильно» это значит открывать сделки усреднения нужно в точке разворота рынка, а торговать только в сторону направления глобального тренда. Что касается направления основного тренда, то я предлагаю определять
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это торговый советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя девять независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или методы усреднения . Все сделки, открываемые совет
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Ограниченная по времени скидка. Осталось только 7 из 20 мест — почти распродано. Цена скоро повысится до 999 долларов . Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fusion AI — это автоматизи
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Эксперты
Живой сигнал (реальный счет) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Этот EA использует ту же логику и правила исполнения, что и проверенный реальный торговый сигнал , представленный на MQL5. При использовании рекомендуемых и оптимизированных настроек , а также надежного ECN / RAW-spread брокера , поведение в реальной торговле должно в значительной степени отражать структуру и результаты live-сигнала. Обратите внимание, что индивидуальные результаты могут о
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Эксперты
Cheat Engine — это система скальпинга золота среднего диапазона, которая может принимать решения на основе глобального настроения рынка форекс через веб-API. Скоро появится live-сигнал Cheat Engine. Текущая цена будет повышена. Цена на ограниченное время 199  USD Только одиночные сделки. Сетки и мартингейл никогда не используются. Интеллектуальный трейлинг-стоп, который адаптируется к дневной волатильности Глобальное настроение рынка форекс — это измерение позиций сотен тысяч трейдеров с общей
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Эксперты
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Эксперты
Инвестиционная фирма готова! Не предназначено для краткосрочной перепродажи счетов или быстрой прибыли. Без мартингейла / Без сетки / Без ИИ Разработано для трейдеров, ориентированных на долгосрочную стабильность. Результаты в режиме реального времени:   Сигнал в реальном времени   |   Основной портфель   |   Результаты FTMO     |    Открытое сообщество Стартовая цена: 249 долларов, следующая цена: 349 долларов (осталось всего 6 экземпляра) Что такое Золотой Атлас? Gold Atlas — это профессиона
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.76 (54)
Эксперты
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Другие продукты этого автора
Euro Star
Elzbieta Furyk
Эксперты
Пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую, чтобы я мог добавить вас в мой Telegram-группу Если вы нажали сюда в надежде найти очередной EA, который покажет красивые бэктесты и пообещает, что вы выйдете на пенсию через шесть месяцев — это не он. Если вы ждёте магии мартингейла, которая превратит $100 в $10 000, пока вы спите — честно, сэкономьте нам обоим время и идите дальше. Euro Star создан для трейдеров, которые уже достаточно давно в рынке и понимают, что реальные деньги на форексе не зарабаты
Lumeris
Elzbieta Furyk
5 (1)
Эксперты
Прежде чем мы начнем, я хочу быть с вами полностью откровенным. Если вы ищете советника (EA), который сделает вас богатым за одну ночь, Lumeris — не для вас. Если вы ожидаете превратить $500 в $50,000 за месяц, пожалуйста, ищите в другом месте. Этот советник создан для терпеливых трейдеров, которые понимают, что настоящее, устойчивое богатство на рынке форекс строится постепенно — сделка за сделкой, день за днем, месяц за месяцем. Торговля на форексе — будь то вручную или с помощью алгоритма —
Gold Star MT5
Elzbieta Furyk
Эксперты
Прежде чем начать, давайте правильно установим ожидания. Gold Star — это советник, разработанный не для постоянной торговли и реакции на каждый тик на XAUUSD. Он не пытается форсировать входы во время хаотичного движения цены и не стремится оставаться активным просто для генерирования сделок. Эта система была создана для трейдеров, которые понимают, что золото — это рынок фаз — долгие периоды сжатия, за которыми следует внезапное агрессивное расширение. Gold Star торгует только XAUUSD. Никаких
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Эксперты
Full Snap работает по основному принципу: каждая валютная пара имеет свою уникальную "личность", характерную волатильность и оптимальные торговые условия. Вместо применения универсальных стратегий ко всем рынкам, Full Snap использует восемь отдельных алгоритмических подходов, каждый из которых специально настроен для максимальной эффективности на конкретной валютной паре. Этот советник (Expert Advisor) полностью основан на точно подобранных стратегиях, где каждый алгоритм использует уникальные
Kiwi Sniper AI
Elzbieta Furyk
Эксперты
Kiwi Sniper AI - Russian Translation <!DOCTYPE html> <html lang="zh"> <head>     <meta charset="UTF-8">     <title>Kiwi Sniper AI - Chinese Translation</title> </head> <body>     <p>首先，让我们清楚地定义Kiwi Sniper AI的构建目标。</p>     <p>Kiwi Sniper AI不是一个通用的多货币机器人，也不是在所有市场上应用相同逻辑的EA。它是专门为基于NZD的货币对设计的，专注于NZDUSD、NZDCAD、NZDCHF和NZDJPY。这些货币对具有非常特定的行为特征。它们的走势往往比主要货币对慢，保持长期压缩状态，并对宏观经济和情绪变化反应迟缓。当动能最终形成时，延续往往比快速波动的工具更清晰和有序。Kiwi Sniper AI的构建目的是利用这种延迟的清晰性。这个EA不试图预测市场方向。它等待市场已经表现出意图，然后相应地定位自己。它不是追逐第一个脉冲，而是专注于确认和延续。这种方
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв