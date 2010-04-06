Euro AI

このEAは、多くの市場、多くのスタイル、または多くのアイデアを一度に取引するために構築されていません。1つのことを非常にうまく行うために構築されました。単一条件ロジックの代わりに階層化された意思決定を使用して、EURUSDのみを取引します。EURUSDは外国為替で最も流動性の高い市場ですが、その流動性は複雑さを伴います。ノイズ、偽の動き、アルゴリズムの罠、そして無限のマイクロローテーションは、単純な指標または静的ルールに依存するほとんどのシステムを破壊します。このEAは、そのノイズを超えて動作するために作成されました。EURUSDのみを取引し、H1タイムフレームでEURUSDに接続する必要があります。そのロジックのすべてのコンポーネントはその環境を想定しています。他のシンボルはありません。より低いタイムフレームはありません。妥協はありません。これは反応システムではありません。これは決定システムです。

3つのAIレイヤーコンセプト

このEAは、異なる責任を持つ3つの独立したAIレイヤーを使用して動作します。取引は、3つのレイヤーすべてが同意した場合にのみ許可されます。1つのレイヤーでも異議を唱えた場合、システムは何もしません。目標はより多く取引することではありません。目標は、市場が複数の次元で整列している場合にのみ取引することです。

3つのレイヤーがどのように連動するか

  • 第1レイヤーは市場背景とレジームを評価し、EURUSDがトレンド、ローテーション、または遷移しているかどうかを識別します
  • 第2レイヤーは価格行動と構造を分析し、ノイズ、偽のブレークアウト、および低品質のムーブメントをフィルタリングします
  • 第3レイヤーは実行タイミングを確認し、現在の条件が資本ばく露を正当化するかどうかを検証します
  • 取引は、3つのレイヤーすべてが同じ方向に整列している場合にのみ許可されます
  • プロセス中に条件が悪化した場合、システムは停止します
  • 単一のシグナルは取引を強制することはできません
  • 不活動は有効で予期される状態です
  • 整列は頻度よりも重要です

この階層化されたアプローチは、衝動的な入場を大幅に削減し、EURUSDの日中行動を支配する短命な変動にEAが反応するのを防ぎます。システムは、トップまたはボトムを予測しようとはしません。ニュースを予測していません。ブラインドで勢いを追い求めていません。代わりに、コンテキスト、行動、タイミングの間で構造的な合意を待ちます。これは、取引のない期間があることを意味します。それは意図的です。EURUSDがうるさいまたは方向性がない場合、EAは非アクティブなままです。市場が認識可能な状態に安定し、タイミングが整列すると、実行は正確で慎重になります。リスク管理はロジックに直接組み込まれています。エクスポージャーは固定の攻撃性ではなく、市場の状態に基づいて動的に調整されます。グリッド動作はなく、制御されていない平均化もなく、不利な状態での結果を強制しようとする試みもありません。

EAは、配信されたとおりに実行するように設計されています。1つのEURUSD H1チャートのみに接続する必要があります。システムが意図されたリスク枠組み内で動作できるようにするには、最低$1000以上の残高が必要です。残高が高いほど安定性が向上しますが、ロジックは変わりません。レバレッジが1:100以上のECNまたはRawアカウントをお勧めします。すべてのパラメータはデフォルト値のままにし、取引がオープン中は変更しないでください。このEAは、EURUSDが速度、興奮、または継続的な活動についてではないことを理解するトレーダーのためのものです。それは忍耐、構造、そして整列を待つことについてです。それは、より少ない決定、より清潔な実行、および行動する前に考えるシステムを好むトレーダーのためのものです。

