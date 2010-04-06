Euro AI

AI Consensus - Italian Translation

Questo EA non è stato costruito per tradare molti mercati, molti stili o molte idee allo stesso tempo. È stato costruito per fare una cosa estremamente bene. Tradare solo EURUSD, utilizzando un processo decisionale stratificato anziché una logica a condizione singola. EURUSD è il mercato più liquido nel forex, ma quella liquidità viene con complessità. Il rumore, i movimenti falsi, le trappole algoritmiche e le rotazioni micro infiniti distruggono la maggior parte dei sistemi che si basano su indicatori semplici o regole statiche. Questo EA è stato creato per operare al di sopra di quel rumore. Opera esclusivamente su EURUSD e deve essere allegato a EURUSD sul timeframe H1. Ogni componente della sua logica presuppone quell'ambiente. Nessun altro simbolo. Nessun timeframe inferiore. Nessun compromesso. Questo non è un sistema reattivo. È un sistema decisionale.

Il Concetto dei Tre Strati di IA

Questo EA opera utilizzando tre strati di IA indipendenti, ognuno con una responsabilità diversa. Un'operazione è consentita solo quando tutti e tre gli strati sono d'accordo. Se anche solo uno strato non è d'accordo, il sistema non fa nulla. L'obiettivo non è tradare di più. L'obiettivo è tradare solo quando il mercato è allineato su più dimensioni.

Come i tre strati funzionano insieme

  • Il primo strato valuta il contesto di mercato e il regime, identificando se EURUSD è in trend, in rotazione o in transizione
  • Il secondo strato analizza il comportamento dei prezzi e la struttura, filtrando il rumore, i falsi breakout e il movimento di bassa qualità
  • Il terzo strato conferma il timing di esecuzione, convalidando se le condizioni attuali giustificano l'esposizione del capitale
  • Le operazioni sono consentite solo quando tutti e tre gli strati sono allineati nella stessa direzione
  • Se le condizioni peggiorano durante il processo, il sistema si ferma
  • Nessun singolo segnale può forzare un'operazione
  • L'inattività è uno stato valido e atteso
  • L'allineamento è più importante della frequenza

Questo approccio stratificato riduce drasticamente le entrate impulsive e impedisce all'EA di reagire alle fluttuazioni di breve durata che dominano il comportamento intraday dell'EURUSD. Il sistema non tenta di prevedere massimi o minimi. Non anticipa le notizie. Non insegue ciecamente lo slancio. Invece, aspetta un accordo strutturale tra il contesto, il comportamento e il timing. Ciò significa che ci saranno periodi senza operazioni. È intenzionale. Quando EURUSD è rumoroso o senza direzione, l'EA rimane inattivo. Quando il mercato si stabilizza in uno stato riconoscibile e il timing si allinea, l'esecuzione diventa precisa e deliberata. La gestione del rischio è incorporata direttamente nella logica. L'esposizione si regola dinamicamente in base alle condizioni del mercato piuttosto che all'aggressione fissa. Non c'è comportamento a griglia, non c'è averaging incontrollato e nessun tentativo di forzare i risultati durante condizioni sfavorevoli.

L'EA è progettato per essere eseguito esattamente come consegnato. Deve essere allegato a un unico grafico EURUSD H1. Un saldo minimo di $1000 o equivalente è richiesto per consentire al sistema di operare all'interno del suo framework di rischio previsto. I saldi più alti forniscono una stabilità aggiuntiva ma non modificano la logica. I conti ECN o Raw con leva di 1:100 o superiore sono consigliati. Tutti i parametri devono essere lasciati ai valori predefiniti e non devono essere modificati mentre ci sono operazioni aperte. Questo EA è per i trader che capiscono che EURUSD non riguarda la velocità, l'emozione o l'attività costante. Riguarda la pazienza, la struttura e l'attesa dell'allineamento. È per i trader che preferiscono meno decisioni, un'esecuzione più pulita e sistemi che pensano prima di agire.

We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
