Follow Trend Oscillator Pro mr
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 2.1
- Etkinleştirmeler: 10
"Follow Trend Oscillator Pro" - MT4 için gelişmiş, özel bir Kripto-Forex göstergesi, verimli bir işlem aracı!
- Kullanıcı dostu gösterge, ana trend yönünde scalping fırsatları sunar.
- Sinyal geçmişi bölümüyle akıcı ve ayarlanabilir osilatör.
- Yükselen trendler için osilatörün yeşil rengi, düşen trendler için kahverengi rengi.
- Aşırı satım değerleri: -30'un altında; Aşırı alım değerleri: 30'un üzerinde.
- Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat var.
- Bilgi Spread Swap Ekranı'na sahiptir - bağlı olduğu forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir.
- Bilgi Spread Swap Ekranı'nı grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.