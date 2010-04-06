Follow Trend Oscillator Pro mr

"Follow Trend Oscillator Pro" — продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex для MT4, эффективный торговый инструмент!





— Удобный в использовании индикатор предоставляет возможности для скальпинга в направлении основного тренда.

— Плавный и настраиваемый осциллятор с гистограммой сигналов.

— Зелёный цвет осциллятора соответствует восходящему тренду, коричневый — нисходящему.

— Значения перепроданности: ниже -30; значения перекупленности: выше 30.

— С помощью этого индикатора можно улучшить даже стандартные стратегии.

— Он имеет функцию отображения текущего спреда и свопа для валютной пары, к которой он прикреплён.

— Также на дисплее отображаются баланс счёта, средства и маржа.

— Информацию о спреде и свопе можно расположить в любом углу графика.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.