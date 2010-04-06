Follow Trend Oscillator Pro mr
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 2.1
- Активации: 10
"Follow Trend Oscillator Pro" — продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex для MT4, эффективный торговый инструмент!
— Удобный в использовании индикатор предоставляет возможности для скальпинга в направлении основного тренда.
— Плавный и настраиваемый осциллятор с гистограммой сигналов.
— Зелёный цвет осциллятора соответствует восходящему тренду, коричневый — нисходящему.
— Значения перепроданности: ниже -30; значения перекупленности: выше 30.
— С помощью этого индикатора можно улучшить даже стандартные стратегии.
— Он имеет функцию отображения текущего спреда и свопа для валютной пары, к которой он прикреплён.
— Также на дисплее отображаются баланс счёта, средства и маржа.
— Информацию о спреде и свопе можно расположить в любом углу графика.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.