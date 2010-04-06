Follow Trend Oscillator Pro mr

„Follow Trend Oscillator Pro“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator für MT4, ein effizientes Handelstool!





– Der benutzerfreundliche Indikator bietet Scalping-Möglichkeiten in Richtung des Haupttrends.

– Sanfter und anpassbarer Oszillator mit Signalverlauf.

– Grüne Farbe des Oszillators für Aufwärtstrends, Braun für Abwärtstrends.

– Überverkaufte Werte: unter -30; Überkaufte Werte: über 30.

– Mit diesem Indikator lassen sich selbst Standardstrategien vielfältig verbessern.

– Info-Spread-Swap-Anzeige: Zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gebunden ist.

– Kontostand, Eigenkapital und Margin werden ebenfalls angezeigt.

– Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder beliebigen Ecke des Charts platziert werden.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.