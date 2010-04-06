Follow Trend Oscillator Pro mr
„Follow Trend Oscillator Pro“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator für MT4, ein effizientes Handelstool!
– Der benutzerfreundliche Indikator bietet Scalping-Möglichkeiten in Richtung des Haupttrends.
– Sanfter und anpassbarer Oszillator mit Signalverlauf.
– Grüne Farbe des Oszillators für Aufwärtstrends, Braun für Abwärtstrends.
– Überverkaufte Werte: unter -30; Überkaufte Werte: über 30.
– Mit diesem Indikator lassen sich selbst Standardstrategien vielfältig verbessern.
– Info-Spread-Swap-Anzeige: Zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gebunden ist.
– Kontostand, Eigenkapital und Margin werden ebenfalls angezeigt.
– Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder beliebigen Ecke des Charts platziert werden.
