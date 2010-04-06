Follow Trend Oscillator Pro mr

"Follow Trend Oscillator Pro" - é um indicador avançado e personalizado de Crypto_Forex para MT4, uma ferramenta de negociação eficiente!





- O indicador de fácil utilização oferece oportunidades de scalping na direção da tendência principal.

- Oscilador suave e ajustável com parte de histórico de sinal.

- Cor verde do oscilador para tendências de alta, cor marrom para tendências de baixa.

- Valores de sobrevenda: abaixo de -30; Valores de sobrecompra: acima de 30.

- Há muitas oportunidades para aprimorar até mesmo estratégias padrão com este indicador.

- Possui Visor de Swap de Spread de Informações - mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas onde está aplicado.

- O visor também mostra o Saldo da conta, Patrimônio Líquido e Margens.

- É possível localizar o Visor de Swap de Spread de Informações em qualquer canto do gráfico.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.