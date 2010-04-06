Follow Trend Oscillator Pro mr
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.1
- Ativações: 10
"Follow Trend Oscillator Pro" - é um indicador avançado e personalizado de Crypto_Forex para MT4, uma ferramenta de negociação eficiente!
- O indicador de fácil utilização oferece oportunidades de scalping na direção da tendência principal.
- Oscilador suave e ajustável com parte de histórico de sinal.
- Cor verde do oscilador para tendências de alta, cor marrom para tendências de baixa.
- Valores de sobrevenda: abaixo de -30; Valores de sobrecompra: acima de 30.
- Há muitas oportunidades para aprimorar até mesmo estratégias padrão com este indicador.
- Possui Visor de Swap de Spread de Informações - mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas onde está aplicado.
- O visor também mostra o Saldo da conta, Patrimônio Líquido e Margens.
- É possível localizar o Visor de Swap de Spread de Informações em qualquer canto do gráfico.
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.