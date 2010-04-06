Follow Trend Oscillator Pro mr

"Follow Trend Oscillator Pro"는 MT4용 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표로, 효율적인 거래 도구입니다!





- 사용자 친화적인 지표로 주요 추세 방향으로 스캘핑할 수 있는 기회를 제공합니다.

- 신호 히스토 부분이 있는 부드럽고 조절 가능한 오실레이터입니다.

- 오실레이터 색상은 상승 추세 시 녹색, 하락 추세 시 갈색입니다.

- 과매도 값: -30 미만; 과매수 값: 30 이상.

- 이 지표를 사용하면 일반적인 전략도 업그레이드할 수 있는 풍부한 기회가 있습니다.

- Info Spread Swap Display를 통해 해당 지표가 부착된 외환 통화쌍의 현재 스프레드와 스왑을 표시합니다.

- 계좌 잔액, 자본금, 증거금도 표시됩니다.

- Info Spread Swap Display는 차트의 어느 모서리에서나 찾을 수 있습니다.





MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품 제품입니다.