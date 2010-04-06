Follow Trend Oscillator Pro mr

« Follow Trend Oscillator Pro » est un indicateur Crypto Forex personnalisé avancé pour MT4, un outil de trading efficace !





- Cet indicateur convivial offre des possibilités de scalping pour suivre les tendances principales.

- Oscillateur fluide et réglable avec historique des signaux.

- Oscillateur vert pour les tendances haussières, marron pour les tendances baissières.

- Survente : inférieure à -30 ; surachat : supérieure à 30.

- Cet indicateur offre de nombreuses possibilités d'amélioration, même pour les stratégies standard.

- Affichage des informations sur les spreads et les swaps : il affiche les spreads et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage des informations sur les spreads et les swaps peut être placé n'importe où sur le graphique.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.