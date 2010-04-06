Follow Trend Oscillator Pro mr
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.1
- Attivazioni: 10
"Follow Trend Oscillator Pro" è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato per MT4, uno strumento di trading efficiente!
- Indicatore intuitivo che offre opportunità di scalping nella direzione del trend principale.
- Oscillatore fluido e regolabile con cronologia dei segnali.
- Colore verde dell'oscillatore per trend rialzisti, colore marrone per trend ribassisti.
- Valori di ipervenduto: inferiori a -30; Valori di ipercomprato: superiori a 30.
- Questo indicatore offre numerose opportunità per aggiornare anche le strategie standard.
- Dispone di Info Spread Swap Display: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è associato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.